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U životu na ivici egzistencije i u veoma teškim uslovima, Danijela i Marko podižu sedmoro dece. Iako im materijalna situacija nije dozvolila da mališanima pruže sve što im je potrebno, ono najvažnije nikada im nije nedostajalo – roditeljska ljubav, pažnja i toplina doma. Upravo njihova životna priča privukla je pažnju vlasnika Pink Media Grupe Željka Mitrovića, koji je došao da upozna porodicu i pomogne da deci obezbedi ono što im je neophodno za bezbrižnije odrastanje. Tom prilikom doneo je poklone, uručio pomoć od pola miliona dinara, a Danijeli i Marku obećao i organizaciju venčanja.

- LJUBAAAAAV…… postoji li nešto značajnije i veće od topline i ljubavi koju isijava ova porodica sa sedmoro mališana! Otac Marko je zapravo skroz u pravu! Ljubav je iznad zakona, a stvarni život važniji od svake administracije! Možda ćete kupiti automobil od sto hiljada evra. Možda veliki stan u centru grada. Možda ćete započeti posao sa strancima i živeti bolje nego ikada. Možda ćete postati profesor na univerzitetu. Možda ćete dobiti sjajnu priliku za privatni biznis. Dobiti nagradu, objaviti knjigu. Postati direktor. Ili upoznati ljude koji vam pomažu da se lansirate. I ništa od toga nije loše. Naprotiv. Svako priželjkuje bar deo toga. Pitanje, međutim, nije šta ste dobili!!! Pitanje je da li ste bili živi u životu! U ovom kratkom vremenskom bljesku, koji zovemo ljudskim životom, u kome bi trebalo da su deca radoznala, obrazovanje cenjeno, čast vrednija od privilegije, a odgovornost važnija od funkcije - napisao je Mitrović u opisu videa koji je podelio na Instagramu.

- Sve ovo je ponekad tako, a ponekad i ne! Učinite svakog dana malo dobro delo, odnesite čašu vode nekome kome je potrebna i videćete kako sve odjednom dobija smisao! Zapravo, tek tada počnete da živite život, a život svakako nije imati, već razumeti i beskompromisno voleti! I nikad ne zaboravite, SVE SE MOŽE IZGUBITI, ALI NIKAKO NE SMEMO DOPUSTITI DA IZGUBIMO RAZUM I SRCE! Živeli, dragi moji - dodao je vlasnik Pink Media Grupe.