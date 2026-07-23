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Litar maslinovog ulja u srpskim marketima na akciji košta od 1.000 dinara, dok se redovni iznos kreće od 2.000 do 3.000 dinara. S druge strane u Grčkoj ova namirnica košta već od sedam evra.

Građani koji vode računa o ishrani za pripremu obroka koriste maslinovo umesto suncokretovog ulja kao zdraviju varijantu.

Tokom leta dosta naših turista koji letuju u Grčkoj i pri povratku sa odmora kupuju maslinovo ulje i donose kod nas jer skoro duplo jeftinije. Neki od njih neretko ponesu i do pet litara kako bi doneli i komšijama, prijateljima i poznanicima, a i uveliko se na društvenim mrežama raspituju za ovogodišnje cene.

Prema pisanju portala Grčka info ovogodišnje cene se u proseku kreću od sedam do deset evra po litru u supermarketima za klasične brendove.

Srbi u Grčkoj kupuju maslinovo ulje Foto: Shutterstock

Ekstra devičanska ulja lokalnih proizvođača na Halkidikiju ili Tasosu dostižu cenu od oko 45 evra za kantu od pet litara, dok se u Srbiji kreću od 1.000 do 1.500 dinara po litru i to kada je artikal na akciji.

U nastavku teksta vam donosimo ostale cene namirnica u Grčkoj.

Cene u marketima Hleb kg: 1.30 – 1.90 €

Mleko (litar): 2.20 €

Jaja (pakovanje 10 kom): 2.99 €

Kečap: 1.50 €

Suncokretovo ulje (litar): 2.15 €

Maslinovo ulje Minerva Clasic (1l): 7.58 €

Puter (225g): 3 – 4 €

Jogurt: 2 – 4 €

Testenine: 1 – 2 €

Toalet papir (10 kom.): 3.59 €

Brašno (kg): 0.59 – 1.20 €

Šećer (kg): 0.70 €

Feta sir (kg): 9 – 13 €

Kačkavalj (200g): 3 – 4 €

Parizer bez glutena (600g): 2.19 € Voće i povrće Paradajz (kg): 2.99 €

Krastavci (kom): 0.63 €

Kupus (kg): 0.50 – 1.60 €

Krompir (kg): 0.75 €

Batat (kg): 2.20 €

Crni luk (kg): 0.90 €

Crveni luk (kg): 1.10 €

Mladi crni luk (kom): 0.96 €

Šargarepa: 0.75 €

Zelena paprika (kg): 4.20 €

Tikvice (kg): 2.10 €

Praziluk: 1.68 €

Peršun (veza): 2.68 €

Brokoli: 1.53 – 1.92 €

Celer: 1.68 €

Spanać (kg): 0.80 – 1.30 €

Jabuke (kg): 1.98 – 2.20 €

Breskve (kg): 1.80 – 2.50 €

Kajsije (kg): 2.60 – 3.00 €

Trešnje (kg): 1.50 – 3.00 €

Jagode (pak.): 2 – 5 €

Lubenica (kg): 1.20 – 2.00 €

Limun (kg): 0.88 €

Banana (kg): 1.85 €

Grčki avokado: 4.45 €

Ananas: 1.58 €

Pomorandže (kg): 1.09 – 2.00 € Meso i riba Piletina sveža (kg): 2.99 €

Pileća prsa (kg): 8.76 €

Sveža riba (kg): 5.50 – 15.00 €

Sveža riba (kg): 5.50 – 15.00 € Pileći nuggets (kg): 9.68 €

Mleveno meso (kg): 7.90 €

Svinjski odrezak sa kostima (kg): 3.99 €

Svinjski vrat sa kostima (kg): 7.99 €

Hot dog kobasice bez glutena (kg): 7.90 €

Sveži svinjski suvlaki (kg): 6.48 €

Svinjske šnicle (kg): 7.90 €

Svinjska pančeta (kg): 8.30 €

Svinjska plećka bez kostiju (kg): 2.89 €

Svinjski but bez kostiju (kg): 1.99 €

HOT DOG kobasice (480g): 5.89 €

Parizer 330g bez glutena: 4.53 € Da li je Grčka skuplja od Srbije?