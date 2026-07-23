Ova namirnica je u Grčkoj upola jeftinija nego u srpskim marketima: Srbi ga masovno kupuju i ovde prave zalihe
Litar maslinovog ulja u srpskim marketima na akciji košta od 1.000 dinara, dok se redovni iznos kreće od 2.000 do 3.000 dinara. S druge strane u Grčkoj ova namirnica košta već od sedam evra.
Građani koji vode računa o ishrani za pripremu obroka koriste maslinovo umesto suncokretovog ulja kao zdraviju varijantu.
Tokom leta dosta naših turista koji letuju u Grčkoj i pri povratku sa odmora kupuju maslinovo ulje i donose kod nas jer skoro duplo jeftinije. Neki od njih neretko ponesu i do pet litara kako bi doneli i komšijama, prijateljima i poznanicima, a i uveliko se na društvenim mrežama raspituju za ovogodišnje cene.
Prema pisanju portala Grčka info ovogodišnje cene se u proseku kreću od sedam do deset evra po litru u supermarketima za klasične brendove.
Ekstra devičanska ulja lokalnih proizvođača na Halkidikiju ili Tasosu dostižu cenu od oko 45 evra za kantu od pet litara, dok se u Srbiji kreću od 1.000 do 1.500 dinara po litru i to kada je artikal na akciji.
U nastavku teksta vam donosimo ostale cene namirnica u Grčkoj.
Cene u marketima
- Hleb kg: 1.30 – 1.90 €
- Mleko (litar): 2.20 €
- Jaja (pakovanje 10 kom): 2.99 €
- Kečap: 1.50 €
- Suncokretovo ulje (litar): 2.15 €
- Maslinovo ulje Minerva Clasic (1l): 7.58 €
- Puter (225g): 3 – 4 €
- Jogurt: 2 – 4 €
- Testenine: 1 – 2 €
- Toalet papir (10 kom.): 3.59 €
- Brašno (kg): 0.59 – 1.20 €
- Šećer (kg): 0.70 €
- Feta sir (kg): 9 – 13 €
- Kačkavalj (200g): 3 – 4 €
- Parizer bez glutena (600g): 2.19 €
Voće i povrće
- Paradajz (kg): 2.99 €
- Krastavci (kom): 0.63 €
- Kupus (kg): 0.50 – 1.60 €
- Krompir (kg): 0.75 €
- Batat (kg): 2.20 €
- Crni luk (kg): 0.90 €
- Crveni luk (kg): 1.10 €
- Mladi crni luk (kom): 0.96 €
- Šargarepa: 0.75 €
- Zelena paprika (kg): 4.20 €
- Tikvice (kg): 2.10 €
- Praziluk: 1.68 €
- Peršun (veza): 2.68 €
- Brokoli: 1.53 – 1.92 €
- Celer: 1.68 €
- Spanać (kg): 0.80 – 1.30 €
- Jabuke (kg): 1.98 – 2.20 €
- Breskve (kg): 1.80 – 2.50 €
- Kajsije (kg): 2.60 – 3.00 €
- Trešnje (kg): 1.50 – 3.00 €
- Jagode (pak.): 2 – 5 €
- Lubenica (kg): 1.20 – 2.00 €
- Limun (kg): 0.88 €
- Banana (kg): 1.85 €
- Grčki avokado: 4.45 €
- Ananas: 1.58 €
- Pomorandže (kg): 1.09 – 2.00 €
Meso i riba
- Piletina sveža (kg): 2.99 €
- Pileća prsa (kg): 8.76 €
Sveža riba (kg): 5.50 – 15.00 €
- Pileći nuggets (kg): 9.68 €
- Mleveno meso (kg): 7.90 €
- Svinjski odrezak sa kostima (kg): 3.99 €
- Svinjski vrat sa kostima (kg): 7.99 €
- Hot dog kobasice bez glutena (kg): 7.90 €
- Sveži svinjski suvlaki (kg): 6.48 €
- Svinjske šnicle (kg): 7.90 €
- Svinjska pančeta (kg): 8.30 €
- Svinjska plećka bez kostiju (kg): 2.89 €
- Svinjski but bez kostiju (kg): 1.99 €
- HOT DOG kobasice (480g): 5.89 €
- Parizer 330g bez glutena: 4.53 €
Da li je Grčka skuplja od Srbije?
U proseku jeste, ali određene namirnice i restorani mogu biti približno iste cene ili čak jeftiniji, posebno u supermarketima, piše Grčka info.