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Litar maslinovog ulja u srpskim marketima na akciji košta od 1.000 dinara, dok se redovni iznos kreće od 2.000 do 3.000 dinara. S druge strane u Grčkoj ova namirnica košta već od sedam evra. 

Građani koji vode računa o ishrani za pripremu obroka koriste maslinovo umesto suncokretovog ulja kao zdraviju varijantu.

Tokom leta dosta naših turista koji letuju u Grčkoj i pri povratku sa odmora kupuju maslinovo ulje i donose kod nas jer skoro duplo jeftinije. Neki od njih neretko ponesu i do pet litara kako bi doneli i komšijama, prijateljima i poznanicima, a i uveliko se na društvenim mrežama raspituju za ovogodišnje cene.

Prema pisanju portala Grčka info ovogodišnje cene se u proseku kreću od sedam do deset evra po litru u supermarketima za klasične brendove.

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Srbi u Grčkoj kupuju maslinovo ulje Foto: Shutterstock

Ekstra devičanska ulja lokalnih proizvođača na Halkidikiju ili Tasosu dostižu cenu od oko 45 evra za kantu od pet litara, dok se u Srbiji kreću od 1.000 do 1.500 dinara po litru i to kada je artikal na akciji.

U nastavku teksta vam donosimo ostale cene namirnica u Grčkoj.

Cene u marketima

  • Hleb kg: 1.30 – 1.90 €
  • Mleko (litar): 2.20 €
  • Jaja (pakovanje 10 kom): 2.99 €
  • Kečap: 1.50 €
  • Suncokretovo ulje (litar): 2.15 €
  • Maslinovo ulje Minerva Clasic (1l): 7.58 €
  • Puter (225g): 3 – 4 €
  • Jogurt: 2 – 4 €
  • Testenine: 1 – 2 €
  • Toalet papir (10 kom.): 3.59 €
  • Brašno (kg): 0.59 – 1.20 €
  • Šećer (kg): 0.70 €
  • Feta sir (kg): 9 – 13 €
  • Kačkavalj (200g): 3 – 4 €
  • Parizer bez glutena (600g): 2.19 €

Voće i povrće

  • Paradajz (kg): 2.99 €
  • Krastavci (kom): 0.63 €
  • Kupus (kg): 0.50 – 1.60 €
  • Krompir (kg): 0.75 €
  • Batat (kg): 2.20 €
  • Crni luk (kg): 0.90 €
  • Crveni luk (kg): 1.10 €
  • Mladi crni luk (kom): 0.96 €
  • Šargarepa: 0.75 €
  • Zelena paprika (kg): 4.20 €
  • Tikvice (kg): 2.10 €
  • Praziluk: 1.68 €
  • Peršun (veza): 2.68 €
  • Brokoli: 1.53 – 1.92 €
  • Celer: 1.68 €
  • Spanać (kg): 0.80 – 1.30 €
  • Jabuke (kg): 1.98 – 2.20 €
  • Breskve (kg): 1.80 – 2.50 €
  • Kajsije (kg): 2.60 – 3.00 €
  • Trešnje (kg): 1.50 – 3.00 €
  • Jagode (pak.): 2 – 5 €
  • Lubenica (kg): 1.20 – 2.00 €
  • Limun (kg): 0.88 €
  • Banana (kg): 1.85 €
  • Grčki avokado: 4.45 €
  • Ananas: 1.58 €
  • Pomorandže (kg): 1.09 – 2.00 €

Meso i riba

  • Piletina sveža (kg): 2.99 €
  • Pileća prsa (kg): 8.76 €
    Sveža riba (kg): 5.50 – 15.00 €
  • Pileći nuggets (kg): 9.68 €
  • Mleveno meso (kg): 7.90 €
  • Svinjski odrezak sa kostima (kg): 3.99 €
  • Svinjski vrat sa kostima (kg): 7.99 €
  • Hot dog kobasice bez glutena (kg): 7.90 €
  • Sveži svinjski suvlaki (kg): 6.48 €
  • Svinjske šnicle (kg): 7.90 €
  • Svinjska pančeta (kg): 8.30 €
  • Svinjska plećka bez kostiju (kg): 2.89 €
  • Svinjski but bez kostiju (kg): 1.99 €
  • HOT DOG kobasice (480g): 5.89 €
  • Parizer 330g bez glutena: 4.53 €

Da li je Grčka skuplja od Srbije?

U proseku jeste, ali određene namirnice i restorani mogu biti približno iste cene ili čak jeftiniji, posebno u supermarketima, piše Grčka info.

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