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Prilikom obilaska novosadske podružnice u Somboru u decembru prošle godine, rukovodstvo Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije uverilo se da humanost, plemenitost i dobrota nisu demode, ali su često nevidljivi.

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Na grobu saborca Veljka Vukovića Foto: Privatna arhiva

Nesebično zalaganje bukvalno do požrtvovanja Đorđa Sedoglavića i ostalih u prikupljanju pomoći za lečenje saborca Veljka Vukovića, a nakon njegove smrti i pružanju pomoći porodici zaslužuju svako poštovanje i divljenje.

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Foto: Privatna arhiva

Somborci su i dalje na istom zadatku. Sada su pripremili i donirali 10 kubika drva za ogrev i pokrenuli humanitanu akciju prikupljanja novčanih sredstava za podizanje spomenika Veljku na godišnjem pomenu u decembru.

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Foto: Privatna arhiva

Na inicijativu Podružnice Sombor 19. jula u Vatrogasnom domu u Bogojevu upriličeno je druženje veterana iz Sombora, Novog Sada i Beograda, upravo onih koji su se istakli u prethodnim humnitarnim akcijama koje od osnivanja odlikuju Udruženje.

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Foto: Privatna arhiva

Veterani su obišli Veljkove bolesne i iznemogle roditelje Boška i Jovanku, a zatim zajedno sa nevenčanom suprugom Andreom obišli grob, zapalili sveće i položili cveće.

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Foto: Privatna arhiva

Svi će učestvovati u podizanje spomenika, a ovom prilikom odato je priznanje najzaslužnijim humanitarcima i uručene članske karte novim članovima. Članovi Uduženje su druženje nastavili uz nezaobilazni vojnički pasulj koji su pripremili domaćini Somborci.

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Foto: Privatna arhiva

U obraćanju medijima predsednik Skupštine Udruženja Todor Petković je ukratko naveo ciljeve Udruženja sa posebnim osvrtom na humanitarne akcije, dok je Đorđe Sedoglavić skromno rekao da smatra da su učinili ono što ljudskost nalaže, ništa preko toga.

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