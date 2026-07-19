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Prilikom obilaska novosadske podružnice u Somboru u decembru prošle godine, rukovodstvo Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije uverilo se da humanost, plemenitost i dobrota nisu demode, ali su često nevidljivi.

Na grobu saborca Veljka Vukovića Foto: Privatna arhiva

Nesebično zalaganje bukvalno do požrtvovanja Đorđa Sedoglavića i ostalih u prikupljanju pomoći za lečenje saborca Veljka Vukovića, a nakon njegove smrti i pružanju pomoći porodici zaslužuju svako poštovanje i divljenje.

Foto: Privatna arhiva

Somborci su i dalje na istom zadatku. Sada su pripremili i donirali 10 kubika drva za ogrev i pokrenuli humanitanu akciju prikupljanja novčanih sredstava za podizanje spomenika Veljku na godišnjem pomenu u decembru.

Foto: Privatna arhiva

Na inicijativu Podružnice Sombor 19. jula u Vatrogasnom domu u Bogojevu upriličeno je druženje veterana iz Sombora, Novog Sada i Beograda, upravo onih koji su se istakli u prethodnim humnitarnim akcijama koje od osnivanja odlikuju Udruženje.

Foto: Privatna arhiva

Veterani su obišli Veljkove bolesne i iznemogle roditelje Boška i Jovanku, a zatim zajedno sa nevenčanom suprugom Andreom obišli grob, zapalili sveće i položili cveće.

Foto: Privatna arhiva

Svi će učestvovati u podizanje spomenika, a ovom prilikom odato je priznanje najzaslužnijim humanitarcima i uručene članske karte novim članovima. Članovi Uduženje su druženje nastavili uz nezaobilazni vojnički pasulj koji su pripremili domaćini Somborci.

Foto: Privatna arhiva