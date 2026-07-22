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Vernici Srpske pravoslavne crkve ovog leta pripremaju se za jedan od najznačajnijih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici - Veliku Gospojinu, a Gospojinski post ove godine traje od 14. do 27. avgusta.

Ovaj četrnaestodnevni period uzdržanja završava se dan uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice, koji se obeležava 28. avgusta, a posebnu pažnju ove godine privlači činjenica da Velika Gospojina pada u petak.

Gospojinski, odnosno Uspenski ili Bogorodičin post, jedan je od četiri velika višednevna posta u pravoslavlju. Iako traje kraće od Božićnog, Vaskršnjeg i Petrovskog posta, vernici ga smatraju važnim periodom molitve, duhovne pripreme i uzdržanja pred veliki praznik.

Četrnaest dana posta pred Veliku Gospojinu

Po crkvenom kalendaru, početak i završetak Gospojinskog posta svake godine padaju na iste datume. U 2026. godini post počinje u petak, 14. avgusta, a završava se u četvrtak, 27. avgusta.

Dan kasnije, 28. avgusta, vernici obeležavaju Uspenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Velika Gospojina.

Foto: Sr.wikipedia.org

Ove godine praznik pada u petak, što donosi posebnost kada je reč o trpezi.

Iako je post završen prethodnog dana, petak ostaje posni dan prema pravoslavnom običaju. Zbog velikog praznika postoji razrešenje, pa je dozvoljena riba, kao i hrana pripremljena na ulju i vino.

To znači da se 28. avgusta ne prelazi odmah na mrsnu hranu, meso, mlečni proizvodi i jaja nisu deo praznične trpeze kada praznik pada u posni dan.

Zašto se posti Gospojinski post?

Suština ovog posta nije samo u promeni načina ishrane. Crkveno učenje ga posmatra kao vreme pripreme čoveka za praznik Uspenja Presvete Bogorodice kroz molitvu, smirenost, praštanje i rad na sebi.

Uzdržavanje od određene hrane predstavlja samo jedan deo posta, dok se poseban značaj pridaje duhovnom preispitivanju, dobrim delima i odnosu prema drugim ljudima.