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Pobednik "Superpotere" emitovane u subotu, Dejan Vacić iz Pirota, osvojio je 1.200.000 dinara, a umesto da novac zadrži za sebe, odlučio je da deo nagrade donira mladim sportistkinjama i muzičarima u svom rodnom gradu, čime je oduševio ne samo Piroćance već i publiku širom Srbije!

Napeta završnica držala je gledaoce prikovane za ekran. Dejan je odlučio da izađe na megdan tragačkoj četvorci. Sekunde su odlučivale o pobedniku, a zahvaljujući smirenosti, znanju i brzom razmišljanju, uspeo je da stigne do trijumfa.

Još pre početka okršaja voditelj Jovan Memedović upitao je Dejana na šta će potrošiti novac ukoliko pobedi.

- Obećao sam dve stvari, ali o tome ćemo posle pobede.

Tek nakon što je ostvario cilj, kad je studiom odjeknuo aplauz, otkrio je šta je naumio.

- Prva stvar je da ženskom košarkaškom klubu Gimnazijalac iz Pirota, devojčicama iz pionirske i mlade pionirske sekcije doniram novu garnituru dresova. Druga stvar je da nabavim za Osnovnu muzičku školu "Dr Dragutin Gostuški", takođe iz Pirota, jedan od instrumenata, najverovatnije električni klavir.

Foto: Printskrin

Njegove reči izazvale su još snažniji aplauz u studiju, a emocije nisu krili ni voditelj ni tragači.

- Bravo! Pa vi ste već sada heroj grada Pirota. Dejane, ovo je bilo sve u velikom stilu - poručio je Memedović.

Grad bruji o pobedniku

Vest o Dejanovoj humanosti brzo se proširila, a brojni Piroćanci na društvenim mrežama ističu da je pokazao kako se veliki uspeh meri ne samo osvojenim novcem već i spremnošću da se pomogne drugima. Posebno su dirnuti roditelji mladih sportistkinja i učenika muzičke škole, kojima će donacija znatno unaprediti uslove za rad.

Marija Mijalković, direktorka OMŠ "Dr Dragutin Gostuški", kaže za Kurir da su svi "fascinirani njegovim gestom i ponosni što je njihov sugrađanin osvojio tako vrednu nagradu".

- Plemenitim gestom da od osvojenog novca deo opredeli za kupovinu instrumenta, električnog klavira za potrebe škole, iznenadio nas je i oduševio, ali ne i začudio. Dejan je roditelj naših učenica, njegova starija ćerka Nevena je ove godine završila osnovnu muzičku školu sa odličnim uspehom, a mlađa kćer Danica je i dalje naš đak. Obe su na odseku klavira, obe odlični učenici, uspešno su nastupale na takmičenjima i javnim nastupima - kaže direktorka i dodaje:

Marija Mijalković Foto: Privatna arhiva

- Otud me ne čudi ideja da našoj školi donira instrument jer je kao roditelj i saradnik naše škole upoznat sa uslovima rada škole i sa značajem koji donacija ima. Električni klavir će značiti za brojne javne nastupe naših učenika koje imamo na svim bitnim događajima u gradu i okrugu, za koncerte u izdvojenim odeljenjima i za svakodnevno vežbanje đaka koji kod kuće nemaju svoj lični instrument.

Mijalkovićeva navodi i da će ova škola od septembra imati preko 230 učenika, od kojih na odseku klavira čak 100 đaka.

- Zahvalna sam Dejanu na ovakvom gestu, na plemenitosti i razumevanju koje je pokazao za našu školu. Čestitam mu ovako veliki uspeh i zahvaljujem na donaciji - poručila je.

Čast je i zadovoljstvo što je naš sugrađanin

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić takođe je čestitao sugrađaninu na pobedi i humanosti.