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Turisti koji ovog leta odmaraju na crnogorskom primorju trebalo bi da obrate posebnu pažnju na lokalna pravila, jer ih šetnja gradom u kupaćem kostimu može skupo koštati. U pojedinim primorskim opštinama za kršenje ove zabrane predviđene su kazne koje dostižu čak 1.000 evra.

Na to je podsetila Instagram stranica "Podgorički vremeplov", navodeći da svih šest primorskih opština - Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj – imaju propise kojima je zabranjeno kretanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće van plaža i kupališnih zona.

Posebna pravila važe u Herceg Novom, gde je od maja na snazi odluka kojom je zabranjeno kretanje u kupaćem kostimu ili bez dela odeće kroz Stari grad, gradske ulice, parkove i druga javna mesta. Ipak, zabrana se ne odnosi na šetališta i priobalni put.

Herceg Novi Foto: Shutterstock

Iz lokalne samouprave navode da je cilj ove odluke očuvanje komunalnog reda, dostojanstva građana, kao i zaštita urbanog i kulturno-istorijskog ambijenta grada.

Za sada komunalna policija u Herceg Novom uglavnom upozorava građane i turiste na važeća pravila, dok se represivne mere još ne primenjuju. Međutim, propisane novčane kazne ostaju na snazi, pa bi nepoštovanje odluka u pojedinim opštinama moglo ozbiljno da udari na budžet turista.