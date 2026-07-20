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Ako ste ovih dana poručivali s Temua, verovatno ste se neprijatno iznenadili kada je "na kasi" odjednom iznos porastao zbog stavke "uvozne dažbine"! Među kupcima u Srbiji nastala je opšta pometnja i masovno se šire teorije o tome šta nam se to zapravo naplaćuje.

Mnogi su ubeđeni da je u pitanju famozna evropska carina od tri evra po kategoriji proizvoda, koja ja ozvaničena od 1. jula. Međutim, istina je drugačija. Iako je Evropska unija zaista uvela privremenu carinsku dažbinu od tri evra na pošiljke do 150 evra iz trećih zemalja, ono što građani Srbije zapravo vide na svojim ekranima jeste naš domaći porez (PDV) od 20 odsto, koji je Temu počeo automatski da zaračunava na svaku korpu.

Temu Foto: Printscreen

Pošta Srbije je 23. februara saopštila da je počela primena automatizacije elektronskih najava za poštanske pošiljke u postupku carinjenja. Stoga se sada carinski nadzor u najvećoj meri vrši na osnovu elektronskih podataka o pošiljkama pre njihovog fizičkog dopremanja u zemlju, a cilj je da se zakoni Republike Srbije primene na sve pošiljke s robom iz međunarodnog poštanskog saobraćaja, prenosi portal Webinfo.

Da bi se izbegao potpuni kolaps i višemesečno čekanje paketa na carini, Temu je integrisao naš poreski sistem u svoju aplikaciju. Kada platite tih 20% "na kasi", vaš paket dobija zeleno svetlo i oznaku da je porez regulisan.

Jedna cena, pa iznos PDV, i krajnja cena na računu Temu Foto: Printscreen

- Ono što potrošači sada vide jeste naplata troškova koji su za Srbiju već propisani. Kupci plaćaju PDV od 20 odsto i carinu ako je vrednost robe veća od 50 evra. Veoma je važno da potrošač zna šta sve mora da plati - objasnio je za Kurir Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Inače, Temu navodi da kupac potvrđivanjem kupovine prihvata obavezu da plati ukupnu cenu porudžbine, PDV i ostale eventualno pripadajuće carine, poreze, troškove isporuke i druge dogovorene naknade povezane s kupovinom.

Znači, kupci iz Srbije na platformi Temu i sličnim njoj plaćaju PDV od 20 odsto na komercijalne pošiljke, te carinu od 10 odsto ako je vrednost pošiljke veća od 50 evra i moguće troškove Pošte Srbije kada pošiljka ide kroz carinsku obradu.

Postoji i obavštenje kada kliknete da vidite zašto je tako kako jeste Foto: Printscreen

Sve u svemu, nakupite u korpu robe za 1.700 dinara, što je minimum za narudžbinu, ili više i sve do poslednjeg koraka vi tu sumu vidite na ekranu, a onda pre samo plaćanje skoči za 20 odsto.

A što se tiče takse od tri evra - ona zvanično ne važi za Srbiju jer nismo u Evropskoj uniji, a opet može i te kako da se odnosi na Srbiju jer većina tih skladišta ili logističkih centara je u EU, pa kad već moraju da plate da bi je dopremili do tamo, nameće se kao logično, ali ne i dobro po naše kupce, da se taj novac obračuna u krajnju cenu koju plaćamo.

Manji iznos kupovine, logično i manja suma na osnovu PDV Foto: Printscreen

Ta suma se obračunava po artiklu i to tako da ako naručite više iz iste kategorije proizvoda onda plaćate samo tri vera, a ukoliko ste u porudžbinu stavili, na primer, čarape, olovku, šrafciger, tada za svaki plaćate tri evra, što na kraju bude - devet!

- Iako Srbija nije članica Evropske unije, to ne znači da će taksa od tri evra zaobići naše građane. Ako se roba dostavlja preko EU, automatski prijemom robe će ta taksa koju je Evropa propisala biti naplaćena kroz povećane logističke troškove - upozorava Nikolić i zaključuje: