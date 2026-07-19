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Nakon vrelih i sparnih dana, Srbija se nalazi pred ozbiljnom promenom vremena koja nam stiže već u narednim satima. Dok su se građani borili sa tropskim temperaturama, meteorološke mape su počele da crvene, najavljujući buran kraj nedelje. Večeras nas očekuje prelazak hladnog fronta koji sa sobom donosi grmljavinske pljuskove i potencijalno razorne nepogode.

Prema rečima amatera meteorologa Marka Čubrila, situacija na terenu postaje sve nestabilnija kako se noć približava. Čubrilo ističe da su faktori za formiranje opasnih oluja već tu.

Glavni fokus ove prognoze su moćni kumulonimbusni sistemi koji se mogu razviti u superćelijske oluje. Čubrilo objašnjava da su se faktori poput "smicanja" u atmosferi i visoke vlage poklopili.

- Krajem dana prvo na severozapadu Hrvatske, a u prvom delu noći i nad severom i severoistokom Srbije očekuje se jaka destabilizacija atmosfere uz grmljavinske pljuskove i mogućnost vremenskih nepogoda - upozorava Čubrilo.

Foto: Pritnscreen

Naglašava da najveća verovatnoća za pojavu ovih jakih sistema postoji u pojasu od severozapada Hrvatske, preko Slavonije i Baranje, pa sve do zapada Srbije, većeg dela Vojvodine, severne i središnje Šumadije, kao i istoka Srbije.

Čubrilo je objavio i precizne mape koje vizuelno potvrđuju opasnost. Na mapi "Supercell Composite Parameter", jasno su crvenom bojom uokvireni predeli gde je verovatnoća za superćelijske oluje najveća, zahvatajući širi prostor oko Beograda, Vojvodinu i zapadnu Srbiju.

Takođe, mapa visine oblaka, Echo Tops, pokazuje da se posle 20 časova očekuje razvoj moćnih sistema čiji vrhovi prelaze 10 kilometara visine, što je jasan znak snažnih vertikalnih strujanja i potencijalnog grada.

Foto: Pritnscreen

Šta nas tačno čeka večeras: Grad, olujni vetar i mnogo kiše

Iako neće svaki grad u označenim zonama doživeti katastrofu, tamo gde se oluja formira, biće žestoko. Čubrilo direktno navodi kakve nas pojave očekuju tokom noći:

- Ove nepogode biće praćene velikom količinom kiše za kratko vreme, jakim sevanjem, olujnim severozapadnim vetrom i lokalnom pojavom grada - kaže Čubrilo..

Današnji temperaturni maksimumi su išli od 27 stepeni na severozapadu do čak 37 stepeni na istoku regiona. Upravo ta velika energija u atmosferi poslužiće kao "gorivo" za večerašnje oblake. Ipak, dobra vest je da se u drugom delu noći očekuje smirivanje atmosfere, što će nam doneti mirniji, ali osetno svežiji ponedeljak.

Od sutra totalni preokret: Zaboravite na tropske vrućine

Nakon burne noći, početak radne nedelje donosi nam olakšanje kakvo smo dugo čekali. Maksimalne dnevne temperature u ponedeljak i utorak biće od 19 do 29 stepeni, što je značajan pad u odnosu na današnje vreline.

Foto: Pritnscreen

Čubrilo najavljuje da se stabilizacija neće dugo zadržati, jer nas već sredinom nedelje očekuje novi talas osveženja.

- U četvrtak stiže novi hladni front koji donosi prolazne pljuskove, pojačanje severozapadnog vetra i dalje osveženje - navodi u prognozi.

Sredinom nedelje kao u jesen: Temperature padaju na 16 stepeni

Najhladniji period ove promene očekuje nas oko četvrtka i petka. Prema mapama, tada ćemo se suočiti sa temperaturama koje su ispod proseka za ovo doba godine. Dnevni maksimumi biće od 16 do 25 stepeni, dok će noći biti veoma sveže.

Mape za sredu već pokazuju prodor hladnog vazduha sa severa koji će "počistiti" preostalu toplotu. Dodatnu komplikaciju može doneti ciklon nad Jonskim morem.

- Taj ciklon bi, ukoliko bude dovoljno jak, mogao doneti još kiše i pljuskova u petak, posebno na jugoistoku regiona - ističe Marko Čubrilo.

Foto: Printscreen Fejsbuk/Marko Čubrilo

Kraj jula donosi novo otopljenje, ali ne zadugo

Za sve one koji planiraju godišnji odmor, Čubrilo ima vesti i za kraj meseca. Oko 26. i 27. jula očekuje se kratkotrajna stabilizacija i ponovno otopljenje. Mape za 27. jul već pokazuju povratak toplijeg vazduha u naše predele.

Ipak, ni to otopljenje neće biti dugog veka. Čubrilo predviđa da bi sam kraj meseca mogao obeležiti novi preokret.

- Već oko 29. jula, uz nove nestabilnosti, očekuje se i novo osveženje, tako da bi kraj meseca mogao biti nestabilan i svežiji - zaključuje meteorolog.