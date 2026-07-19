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Na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, koja se održava od 10. do 21. jula u Šangaju, tim Republike Srbije ostvario je veoma zapažen rezultat - jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje.

Tim Srbije činili su učenici Matematičke gimnazije u Beogradu: Stefan Šebez, koji je osvojio zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić, osvajači srebrnih medalja, Jegor Gramatčikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac, osvajači bronzanih medalja.

Rukovodioci tima bili su dr Miljan Knežević, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet i Teodor von Burg iz Matematičke gimnazije u Beogradu.

Na takmičenju je učestvovalo 666 učenika iz 119 zemalja i nekoliko regiona širom sveta. Međunarodna matematička olimpijada predstavlja najprestižnije svetsko matematičko takmičenje za učenike mlađe od 20 godina.