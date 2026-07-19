Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje zbog lokalno jakih konvektivnih razvoja i vremenskih nepogoda koje u narednim satima mogu pogoditi pojedine delove Srbije.

Upozorenje za područje Srema i Zapadne Srbije

Jaka konvektivna oblačnost koja na području Bosne i Hercegovine uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom premeštaće se u naredna dva sata na istok preko Srema i zapadne Srbije, odnosno Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga, pa se na ovom području mogu očekivati izraženiji pljuskovi sa grmljavinom, lokalno većom količinom padavina, pojavom grada i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom, upozorava RHMZ.

1/7 Vidi galeriju Snažno nevreme pogodilo delove Srbije. Krupan grad, obilne padavine i olujni vetar zahvatili Mionicu, Novi Pazar, Zlatibor i Užice. Foto: Printkskrin

Tokom noći na udaru nepogoda i Beograd

Prema najavi RHMZ, naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje je zahvatilo Srem i zapadnu Srbiju tokom noći će se premeštati ka istoku preko centralne Srbije i Beograda. Lokalno su moguće i intenzivnije grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.

Na širem području Beograda oko ponoći sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak na severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22 °C, a najviša dnevna od 27 do 33 °C.

1/3 Vidi galeriju Grad u Mionici Foto: Kurir

Od utorka do petka (21–24.07.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °C, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije – do 33 °C.

Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima, najavio je RHMZ.