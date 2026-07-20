Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na udaru jakog nevremena koje je juče, u kasnim poslepodnevnim satima, i tokom noći zahvatilo pojedine delove Srbije i donelo zahlađenje, posle Zlatibora i Arilja, zahvatilo je i Novi Pazar kao i Smederevo.

1/6 Vidi galeriju Nevreme u Smederevu i Novom Pazaru Foto: screenshot IG/192_rs, screenshot IG/indeksonline_rs

Na te gradove sručili su se jaka kiša, grad i olujni vetar koji je nosio, lomio, penjao drveće na bandere, a ulicama su tekle bujice.

Nevreme u Novom Pazaru

Novi Pazar bio je jako pogođen pa je u pojedinim delovima grada došlo do izlivanja kanalizacije, a jaka kiša je pravila jezera po ulicama.

Posle svega desetak minuta padavina, bujična voda se zadržala na više saobraćajnica, dok je jak vetar oborio nekoliko stabala, nosio suncobrane iz ugostiteljskih objekata i pričinio manju materijalnu štetu na više lokacija u gradu, objavio je RTS.

Od siline nevremena pucala su i stakla.

Nevreme u Smederevu

Nevreme u Aranđelovcu

Jak pljusak pogodio je i Aranđelovac uz grmljavinu i munje. Jaku kišu pratio je i grad.

Nevreme u Krupnju