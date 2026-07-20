LOMILO, NOSILO, KIDALO, POPELO DRVO NA BANDERU: Snažno nevreme noćas napravilo HAOS u ova dva grada u Srbiji, grad veličine oraha tukao kao lud (VIDEO)
Na udaru jakog nevremena koje je juče, u kasnim poslepodnevnim satima, i tokom noći zahvatilo pojedine delove Srbije i donelo zahlađenje, posle Zlatibora i Arilja, zahvatilo je i Novi Pazar kao i Smederevo.
Na te gradove sručili su se jaka kiša, grad i olujni vetar koji je nosio, lomio, penjao drveće na bandere, a ulicama su tekle bujice.
Nevreme u Novom Pazaru
Novi Pazar bio je jako pogođen pa je u pojedinim delovima grada došlo do izlivanja kanalizacije, a jaka kiša je pravila jezera po ulicama.
Posle svega desetak minuta padavina, bujična voda se zadržala na više saobraćajnica, dok je jak vetar oborio nekoliko stabala, nosio suncobrane iz ugostiteljskih objekata i pričinio manju materijalnu štetu na više lokacija u gradu, objavio je RTS.
Od siline nevremena pucala su i stakla.
Nevreme u Smederevu
Nevreme u Aranđelovcu
Jak pljusak pogodio je i Aranđelovac uz grmljavinu i munje. Jaku kišu pratio je i grad.