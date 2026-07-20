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Pojačan je intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj i na najfrekventnijim graničnim prelazima, gde su moguća duža zadržavanja, sada i na ulazu i na izlazu iz zemlje.

Gužve na granici Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila se na ulazu u zemlju na prelazu Horgoš zadržavaju pola sata, a na izlazu iz zemlje sat ipo. Na izlazu iz zemlje se vozila na prelazu Gradina zadržavaju tri sata, Preševo sat i po, Gostun 20 minuta.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš zadržavaju sat i po, Batrovci dva sata, Šid dva sata.

Kurir.rs

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