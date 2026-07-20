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Kada kod kuće pukne cev, pokvari se bojler ili nestane struja, većina građana želi što pre da pronađe majstora. To se, po pravilu, dešava kada se najmanje nadamo, zbog čega se često donose ishitrene odluke koje mogu skupo da koštaju.

Profesionalni majstor sa dugogodišnjim iskustvom Branko Zrnić ističe da je važno da u okruženju imamo ljude od poverenja od kojih možemo da potražimo savet, ako već nemaju vremena da reše problem.

Predsednica Organizacije za zaštitu potrošača "Hram" Natalija Vranešević ističe da uvek treba proveriti da li majstor ima registrovanu firmu ili zanatsku radnju, kao i da je važno tražiti račun, kako bismo imali pravo na zaštitu.

Ako nemamo majstora od poverenja, umesto stručne pomoći često pozovemo prvog koga pronađemo na internetu, vidimo u reklami ili imamo njegov kontakt sa flajera. Zbog toga se dešava da pojedini građani ostanu bez novca, a kvar ostane nerešen.

Majstor Branko Zrnić rekao je da nas najviše košta sopstvena neodgovornost. Navodi da čovek koji živi u stanu ili kući četiri ili pet godina ima vremena da u svom okruženju pronađe ljude od poverenja – frizera, obućara, prodavca na pijaci, ali i majstora za belu tehniku, vodu ili struju.

"Ako mu je majstor pomogao nekada, ne sme da ga zaboravi. Mora da ga ima u vidu u slučaju da mu se nešto desi, bar da ga pita šta da radi. Pomalo smo neodgovorni i nemamo tu vrstu navike, a to košta i koštaće sve više", ukazuje Zrnić.

Branko Zrnić elektromehaničar Foto: Kurir Televizija

Neznanje i poverenje ljudi iz okruženja

Zrnić napominje da majstor tek nakon dolaska na teren može da proceni cenu popravke, te da se ona ne može odrediti samo telefonskim putem. Izlazak na teren se naplaćuje posebno, od 500 do 2.000 dinara, a pregled takođe, što kasnije ulazi u cenu popravke, objašnjava Zrnić.

"Mnogi bi da ne plate ništa, a da dobiju informaciju, pa ljudi u neznanju dolaze u različite situacije. Jedna žena me je zvala zbog kvara na mašini za veš. Prethodni majstor joj je zamenio grejač, ali nije otklonio kvar, pa je i taj novi grejač izgoreo", naveo je Zrnić.

Savetuje građanima da imaju ljude od poverenja u okruženju sa kojima sarađuju i komuniciraju kako ne bi bili prevareni, a novac otišao "u vetar", dok problem ostane nerešen.

Natalija Vranešević ističe da stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača dolaze veće kazne za trgovce i pružaoce usluga koji nisu savesni i krše propise. Dodaje da postoji veliki broj primedbi i žalbi i na pružanje majstorskih usluga.

"Izražene su primedbe na servise za uređaje, autoservise, kao i na pružanje vodovodnih i električnih usluga. Često se dešava da je došao majstor, rekao jednu cenu, naplatio drugu, nije uradio posao, a kasnije ne mogu da stupe u kontakt sa njim", ukazuje Vraneševićeva.

Provera preko sajta APR-a

U Srbiji fale majstori Foto: Shutterstock

Vraneševićeva napominje da je obaveza pružaoca usluge da potrošača pre sklapanja dogovora obavesti o nazivu firme, sedištu i drugim podacima, kao i da dostavi pisani predračun ako je vrednost usluge veća od 5.000 dinara.

"Ako majstor to ne uradi, imamo pravo da to tražimo, jer u tom slučaju imamo pravo na reklamaciju u roku od dve godine", rekla je Vraneševićeva.

Navodi da su majstori deficitarna zanimanja i da, ako je reč o hitnoj situaciji, a provereni majstor nema vremena, građani telefonom mogu da zatraže naziv firme, odnosno preduzetnika ili zanatske radnje.

"Možete vrlo lako da ih proverite preko sajta APR-a tako što ukucate njihov naziv i vidite da li su registrovani", ističe Vraneševićeva.

Prema njenim rečima, najbolja zaštita je stalna edukacija potrošača. "Postoji besplatan kol-centar na sajtu Ministarstva trgovine gde građani mogu da se informišu o svojim pravima i spornim situacijama", zaključuje predsednica Organizacije za zaštitu potrošača "Hram" Natalija Vranešević.