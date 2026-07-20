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Zbog pojačanog priliva vozila na auto-putu E-80 formirala se ogromna kolona od graničnog prelaza Gradina do portala "Pogon", saopštili su danas "Putevi Srbije".

Ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna padina u smeru ka graničnom prelazu Gradina na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila.

"Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja", navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

Vozačima se savetuje dodatno strpljenje i oprez, kao i da prate informacije nadležnih službi o stanju na putu.

Na graničnom prelazu Gradina kolone i dalje najduže

Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, vozila se zadržavaju 30 minuta, dok na izlazu iz zemlje na Gradini čekaju 180 minuta, Preševu 90 minuta i Gostunu 20 minuta.

Foto: AMSS kamere printscreen

I na kamerama AMSS može se videti da su najveća zadržavanja na ulazu u Makedoniju i Bugarsku, gde su gotovo sve trake krcate vozilima, a mnogi turisti su i tokom noći, ali i jutros upozoravali ostale na društvenim mrežama da posebno izbegavaju prelaz Gradina.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.