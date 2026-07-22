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Vest da se Hitne pomoći širom sveta pune žrtvama pantalona jednog od najpopularnijih brendova, a koji je itekako omiljen i u Srbiji, šokirala je žene širom planete. Naime, pantalone koje su hit ovog leta postale su ujedno i glavni uzrok brojnih padova, rasečenih arkada, slomljenih zglobova ili ugruvanih kolena.

Devojke masovno dele svoja iskustva, snimke i fotografije povreda nakon pada, a ove popularne patalone su prozvali "smrtonosnim".

Snimci devojaka koji su preplavili internet, a na kojima se vidi kako zbog ovih pantalona gube ravnotežu, padaju ili ne mogu normalno da se kreću, otvorili su ujedno ono večito pitanje - koliko daleko moda ide, pa i po cenu zdravlja? Ili možda - koliko daleko, pre svega, žene idu u slepom praćenju trendova, pa čak i po cenu zdravlja, za emisiju "Redakcija", govorili su dr Žarko Radović, fizijatar i dr Đorđe Krstić, specijalista dermatovenerologije.

- Danas je veoma popularan stil širokih pantalona, koje su često toliko duge da se vuku po zemlji. Mnogi ih nose jer vizuelno čine figuru mršavijom, ali se ne razmišlja o posledicama koje mogu da nastanu u zavisnosti od podloge po kojoj hodamo - da li je to ravna površina, stepenice, uzbrdica ili nizbrdica.

Problem nastaje kada se nogavica zakači za cipelu ili obuću, posebno ako osoba ne obraća dovoljno pažnju, gleda u telefon ili razgovara dok hoda. Tada vrlo lako može doći do gubitka ravnoteže i pada - objasnio je Radović.

dr Žarko Radović, Fizijatar Foto: Kurir Televizija

Padovi koji mogu ostaviti ozbiljne posledice

Fizijatar je upozorio da čak i naizgled bezazleni padovi mogu dovesti do različitih povreda, zbog čega ih ne treba olako shvatati.

- Takvi padovi mogu dovesti do ozbiljnih povreda koje kasnije mogu ograničiti svakodnevno funkcionisanje. Mogu nastati povrede perifernih zglobova, ali i mnogo teže povrede poput preloma. Dovoljno je da se osoba spotakne na ivičnjaku, neravnoj površini ili kaldrmi i može doći do preloma potkolenice, povrede kolenog zgloba, ručnog zgloba ili drugih delova tela. Sa medicinskog stanovišta ne postoje bezopasni padovi.

Svaki pad predstavlja neku vrstu traume. Nekada je u pitanju samo nagnječenje kože i mekog tkiva, pa nastane hematom, otok i bol, ali u nekim situacijama posledice mogu biti mnogo ozbiljnije. Zbog toga svaki pad treba shvatiti ozbiljno, posebno ako se pojave jak bol, otok ili otežano pokretanje povređenog dela tela - rekao je.

Govoreći o tome da se često može čuti da garderoba sadrži različite hemikalije i da to može biti opasno po zdravlje, na pitanje da li zaista postoji razlog za zabrinutost, specijalista dermatovenerologije je odgovorio:

- Nema potrebe za stvaranjem panike. Ljudi se često uplaše kada čuju reč "hemikalija", a zapravo je važno razumeti da se mnoge supstance koriste u proizvodnji odeće, na primer za bojenje materijala tokom procesa izrade. Međutim, njihova upotreba je zakonski regulisana, postoje institucije koje kontrolišu te procese, a sastav odeće uglavnom je naveden na deklaraciji. Veliki broj tih supstanci uklanja se već nakon prvog pranja, zbog čega je preporuka da se nova garderoba opere pre nošenja - kaže Krstić.

dr Đorđe Krstić, specijalista dermatovenerologije Foto: Kurir Televizija

- Najbolji izbor su prirodni materijali poput pamuka i lana, jer koži omogućavaju da diše i ne zadržavaju vlagu. To je posebno važno tokom leta, kada se više znojimo. Poliester i najlon sami po sebi ne predstavljaju nužno zdravstveni rizik, ali ne omogućavaju dobro isparavanje znoja. Kada se vlaga zadržava na koži, može doći do pojave akni na telu, gljivičnih i bakterijskih infekcija, kao i folikulitisa.

Kod osoba koje imaju atopijski dermatitis treba biti dodatno oprezan. Čak i prirodni materijali, poput vune, kod nekih ljudi mogu izazvati iritacije. Najvažnije je da osoba osluškuje reakciju svog organizma - ukoliko joj određeni komad odeće ne prija i izaziva nelagodnost ili iritaciju, najbolje je da ga ne nosi - za emisiju "Redakcija", zaključio je Krstić.

02:32 MODA KOJA UNIŠTAVA KOŽU I KOSTI: Kupuju ih da bi izgledale mršavije, a završavaju u gipsu - Doktori otkrili šta vam zapravo rade preduge pantalone Izvor: Kurir televizija

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