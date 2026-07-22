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Kesa s vodom i novčićima ispred vrata? Bacate vreme. Ako se pitate kako se rešiti muva, prvo zaboravite pola onoga što ste videli na Fejsbuku. Muve ne ulaze u vaš dom slučajno, one dolaze zbog mirisa, a nijedan sjajni novčić ih neće zbuniti dovoljno da odustanu od zrele breskve na pultu.

Zašto vam muve uopšte ulaze u kuću

Otvoren prozor je samo vrata. Ono što ih zaista vuče unutra jesu ostaci hrane, prezrelo voće, otvorena kanta za smeće i prljavo posuđe. Uklonite izvor mirisa i pola bitke ste dobili pre nego što ste kupili ijedan sprej.

Zato mreže protiv insekata na prozorima i vratima ostaju najisplativije rešenje za muve. Postavite ih jednom, čistite povremeno, i ne brinete više. Zaustavljaju i muve i komarce, bez ikakvog mirisa i hemije u prostoriji.

Trikovi protiv muva koji stvarno deluju

Kad su muve već unutra, lepljive trake i moderne UV lampe rade svoj posao pošteno. Trake nisu lepe za gledanje, ali hvataju insekte bez greške. Električne UV lampe privlače muve svetlošću i idealne su za zatvorene prostorije.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Mirisne biljke pomažu, ali umereno. Lavanda, nana, bosiljak, ruzmarin i citronela na prozorskoj dasci smanjuju broj muva koje ulete. Eterična ulja tih biljaka možete razblažiti u vodi i prskati po sobi. Samo nemojte očekivati da će zameniti mrežu, njihovo dejstvo slabi na promaji i vrućini.

Koji trik za muve najviše razočara?

Kesa napunjena vodom s nekoliko novčića ispred ulaza. Teorija kaže da odsjaj svetlosti zbunjuje muve. U praksi, nema čvrstih dokaza, a većina ljudi ne primeti nikakvu razliku.

Isto važi za polovinu limuna s karanfilićima. Godinama se hvali kao prirodni repelent, ali miris odbija muve svega nekoliko minuta i potpuno je bespomoćan ako u sobi ima hrane. Bakarni novčići, aluminijumska folija na staklu i domaći rastvori sirćeta uglavnom ostaju u domenu lepe priče sa interneta.

Kako se rešiti muva za jedan dan

Kombinacija dosadnih, ali proverenih navika pobeđuje svaki viralni trik. Uradite ovo tokom najtoplijih dana:

Provetravajte samo kroz mreže protiv insekata Zatvarajte kantu za smeće i iznosite je svakodnevno

Sklonite prezrelo voće sa pulta, držite ga u frižideru

Perite posuđe odmah, ne ostavljajte ga preko noći

Ako imate dvorište ili često držite vrata terase otvorena, čistite prostor oko ulaza i sklanjajte hranu za ljubimce. To su mesta na kojima muve godinama nesmetano ulaze u dom. Preventiva pobeđuje čuda

Ne postoji jedan potez koji će muve zauvek isterati. Ali kombinacija higijene i nekoliko fizičkih prepreka radi bolje od bilo kog snimka sa društvenih mreža. Čist prostor i mreža na prozoru vrede više od deset kesa s vodom.