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Na jugu Srbije, tik uz granicu sa Severnom Makedonijom, nalazi se banja koja ima nešto što nijedna druga nema – prirodni gejzir, jedinstven u ovom delu Evrope.

Smeštena u dolini reke Jablanice, 50-ak kilometara od Leskovca, Sijarinska banja pripada opštini Medveđa i spada među najjužnije banje u Srbiji. I dok mnoge banje nude bazene, smeštaj i lekovitu vodu, ova banja ima nešto jedinstveno u celoj zemlji – aktivan, prirodni gejzir.

Gejzir izbija iz zemlje visinom od oko osam metara, a voda koja iz njega šiklja ima temperaturu između 65 i 70 stepeni Celzijusa. Para koja se u zimskim mesecima podiže iz gejzira ostavlja utisak da je ceo kraj živo biće koje diše. Zato se često kaže da je Sijarinska banja najfotogeničnija zimi.

Šta ovu banju čini posebnom

Osim gejzira, koji je glavna atrakcija, banja ima čak 18 različitih izvora termalne i mineralne vode, od kojih se već vekovima koristi njih 15 – za lečenje reumatskih bolesti, kožnih problema, postoperativnih stanja i disajnih puteva.

Posebnost banje je i to što su izvori različitih hemijskih sastava, pa se u istom mestu mogu lečiti različita oboljenja.

Tu su i parna kupatila, gde se para iz vrelih izvora koristi direktno za inhalaciju i relaksaciju.

Sijarinska banja ima prirodni gejzir Foto: Tomislav Stevanović

Smeštaj i ponuda

U Sijarinskoj Banji postoji Specijalna bolnica za rehabilitaciju, ali i više privatnih vila, pansiona i apartmana. Smeštaj je skroman, ali povoljan, a domaćini su poznati po tome što ne ostavljaju gosta bez supe i priče.

U lokalnim kafanama služi se leskovački roštilj, kuvana jagnjetina i domaći hleb, a u vreme posta – bogata posna jela od povrća, paprike, pasulja i turšije.

Zimski ambijent

Zimi, ceo prostor oko gejzira podseća na prirodno parno kupatilo na otvorenom. Voda koja vri iz zemlje pravi oblake pare kroz koje se vidi planina, reka i stari bazeni iz perioda kada je banja bila najposećenija.

Upravo ta mešavina toplote i hladnoće čini šetnju banjom u zimskim mesecima jedinstvenim doživljajem.

Kako stići

Noćenje u Sijarinskoj banji košta već od 1.000 dinara Foto: Printscreen YouTube

Sijarinska Banja se nalazi na 330 km od Beograda, a najbliži veći grad je Leskovac. Do banje se dolazi regionalnim putem Leskovac–Medveđa–Sijarinska Banja. Put je asfaltiran i prohodan i tokom zime.

Zašto da je posetite

Ako tražite banju sa drugačijim karakterom, bez gužve, bez komercijalnih sadržaja, ali sa autentičnim doživljajem – Sijarinska Banja je prava adresa.

Ovde priroda nije „uredno podšišana“, već divlja, topla i lekovita. I sve što treba da ponesete jeste dobra jakna, otvoreno srce i spremnost da zima može biti vruća – ako je prava banja.