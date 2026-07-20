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Postoje ona mesta za koja imate osećaj da ste ih slučajno otkrili, a zapravo su tu sve vreme, skrivena od gužve i letnje vreve. Jedno takvo nalazi se u južnom Banatu, na reci Karaš, kod sela Jasenovo – mala oaza prirode u kojoj se vreme usporava, kafa se pije u hladu, a najveća atrakcija nije glasna muzika već zvuk vesala koja prolaze kroz lokvanje.

Plaža Gat, smeštena malo izvan sela Jasenovo, izgleda kao mali komadić divljine. Reka Karaš ovde je mirna i pitoma, okružena zelenilom, vrbama i trskom, pa vožnja kanuom više liči na scenu iz filma o Robinzonom Krusou nego na izlet udaljen svega sedamdesetak kilometara od Beograda.

Karaš kroz Jasenovo prolazi lenjo i spokojno, bez jakih struja, pa je idealan i za početnike. Čak i oni koji prvi put sednu u kanu ili kajak mogu bez straha da krenu u istraživanje ove zelene oaze. Put vodi kroz rukavce, lokvanje i senke drveća, dok se oko vas smenjuju prizori netaknute prirode.

Za one koji žele pravo malo avanturističko iskustvo, organizuju se vožnje kanuom, a kako kaže autorka videa iznad, za veslanje se možete javiti Goranu, koji goste vodi kroz najlepše delove Karaša. Njegovo imanje u obližnjoj Dupljaji ima direktan prilaz reci, pa odatle avantura može odmah da počne.

Posebna draž ovog mesta je što nije klasično uređeno letovalište. Na plaži Gat nema luksuznih sadržaja, ali ima ono što mnogi danas traže – mir, prirodu i osećaj da ste pobegli negde daleko. Parking je u hladu, mesto je pet friendly, a kafa košta svega 100 dinara, što zvuči gotovo nestvarno u vreme kada su cene na popularnim izletištima sve više.

Karaš, zajedno sa rekom Nerom, stiže iz Rumunije i uliva se u Dunav, a njegovo priobalje u Srbiji zaštićeno je kao predeo izuzetnih odlika. Ovaj prostor predstavlja jedinstven spoj Deliblatske peščare i obronaka Karpata, sa bogatim biljnim i životinjskim svetom.

Vožnja kanuom ovde nije samo rekreacija – ona je i mali čas prirode. Iz čamca možete videti brojne vrste ptica, a područje je poznato i kao važno stanište stepskog sokola. Karaš je posebno omiljen među ribolovcima, jer njegovi meandri i mrtvaje kriju šarana, amura, babuške, deveriku, bodorku, ali i grabljivice poput štuke i soma.

Ako ste ovog leta već obišli poznate bazene, jezera i prenatrpane plaže, možda je vreme za drugačiji beg. Nekoliko sati na Karašu dovoljno je da zaboravite da ste blizu grada – i da bar nakratko postanete istraživač sopstvenog malog raja.