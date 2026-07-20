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Velika oluja koja je sinoć protutnjala Smederevom za sobom je ostavila pravi metež, pa je čak došlo i do obrušavanja jednog krova sa zgrade u tom srpskom gradu.

Video-snimak pravog haosa objavila je Instagram stranica "192_rs", a na kom se vide delovi krova koji su popadali svuda naokolo, ali nema povređenih ljudi.

- Obrušen krov sa zgrade u Smederevu nakon sinoćne oluje, nema povređenih. Materijalna šteta je velika, jer su oštećena vozila - piše pomenuta stranica.

U najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda navodi se da će danas tokom dana na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.

Vreme narednih dana

- Od utorka do petka (21-24.07.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °S, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 - najavio je RHMZ i dodao: