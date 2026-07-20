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Svadbe su oduvek bile mnogo više od samog čina venčanja. Pored muzike, veselja i okupljanja porodice, gotovo svaki kraj Srbije ima svoje običaje koji se prenose s kolena na koleno. Dok su neki i danas neizostavan deo svadbenog veselja, drugi izazivaju sve više polemika, naročito među mlađim generacijama koje smatraju da pojedine tradicije više nemaju mesta na modernim proslavama.

Jedna od tema koja je ovih dana pokrenula žustru raspravu na društvenoj mreži Redit jeste običaj zapisivanja novčanih poklona koje gosti donose mladencima.

Sve je počelo kada je jedna korisnica podelila svoje iskustvo sa nedavne svadbe.

- Juče sam bila na svadbi, a skoro i na 18. rođendanu gde dve žene sede za stolom gde je koverta i upisuju ko je koliko dao? Ja to nikad ne bih dozvolila, kakvo je vaše mišljenje? - napisala je ona.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj komentara, a mišljenja su bila podeljena. Ipak, većina korisnika smatra da je javno zapisivanje ili prebrojavanje novca tokom veselja neprijatno i neukusno.

- Ako već neko prima te poklone, samo treba da upiše na koverti ko je doneo i da ostavi sa strane, a ne da ih otvara - glasio je jedan od najzapaženijih komentara.

Foto: Shutterstock

Drugi korisnik ispričao je kako je njegov prijatelj odlučno odbio da dozvoli takvu praksu na sopstvenom venčanju.

Umalo otkazali svadbu zbog običaja

- Drug se pre desetak godina venčavao u rodnom gradu svoje supruge na jugozapadu Srbije. Njeni roditelji su hteli da se čita šta je ko doneo, a njega je bilo toliko blam da je rekao da se svadba otkazuje ako budu insistirali. Nije im dao ni da pišu, već su se koverte ubacivale u kutiju i to je to.

Posebno burne reakcije izazvala su iskustva sa svadbi na kojima su pokloni čak javno čitani preko mikrofona.

- Jao, pre nekih petnaestak godina u Bosni na svadbi na kojoj sam bila se čitalo, mikrofon i udri, jedan po jedan. Užas.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da zapisivanje poklona ima praktičnu svrhu, ali isključivo nakon završetka proslave.

- To se radi sutra ujutru kad se svi otrezne. Najstariji srpski običaj - zapiši ko je koliko dao da znaš da vratiš isto.

Slično mišljenje imao je još jedan korisnik.

- Meni je okej kada se dođe kući da se pogleda ko je koliko doneo, čisto da se ne osramotim i odem negde sa 100 evra, a taj neko je meni doneo 200. Mislim da je to i poenta zapisivanja. Ali mi je seljački raditi to nasred slavlja.

Pojedini komentari otkrili su i zanimljive lokalne običaje koji su mnoge iznenadili.

Upisuju i tortu

Foto: Shutterstock

- U užičkom kraju se razdvajaju pokloni u dve kutije – jedna za mladino, druga za mladoženjino prezime. Bila sam u šoku. Svi pokloni treba da budu u jednoj kutiji, svadba je zajednička. Čak negde zapisuju i tortu i vino u tabelu.

Još jedno iskustvo izazvalo je nevericu među učesnicima rasprave.

- Viđala sam to po svadbama. U selu kod Bogatića na ulazu ljudi predaju poklone, sve se upisuje. Ako gost nosi tortu, piše se ukus i kilaža torte. Ako nosi kovertu, prebroji se novac i tek onda gost ulazi.

Neki su naveli da postoje i još neprijatnije situacije.