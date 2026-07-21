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Jedan od najpoštovanijih praznika u srpskom narodu, Ognjena Marija, koja se obeležava 30. jula, uvod je u period ispunjen velikim crkvenim praznicima tokom avgusta. Već od prvih dana narednog meseca u kalendaru se nižu značajni datumi koje vernici obeležavaju molitvom, odlaskom u crkvu i poštovanjem brojnih narodnih običaja i verovanja.

Ognjena Marija posvećena je Svetoj velikomučenici Marini, a u narodu važi za jedan od "ognjenih" praznika. Veruje se da tog dana ne treba obavljati teške fizičke poslove, naročito na njivama i u polju, jer se praznik dovodi u vezu sa zaštitom od požara, groma i drugih nepogoda.

Sveti Ilija – gromovnik i jedan od najpoštovanijih svetitelja

Prvi veliki praznik u avgustu je Sveti prorok Ilija, koji se obeležava 2. avgusta i označen je crvenim slovom u crkvenom kalendaru.

Sveti Ilija spada među najpoštovanije svetitelje u srpskom narodu, a običaji vezani za njegov praznik gotovo su isti u svim krajevima Srbije. U narodnom predanju ubraja se među "ognjene svece", pa se veruje da upravlja gromovima i munjama i da, po Božjoj zapovesti, izgoni zlo sa neba.

Sveti Ilija Gromovnik Foto: Shutterstock

Narodna verovanja kažu i da nakon Svetog Ilije počinju da popuštaju letnje žege, noći postaju svežije, dok se oko ovog datuma često očekuju kiša i grmljavina.

Sveti Pantelejmon – praznik velikog iscelitelja

Srpska pravoslavna crkva zatim 9. avgusta proslavlja Svetog velikomučenika Pantelejmona, jednog od najpoštovanijih svetitelja među Srbima.

Veruje se da su njegove mošti, koje se čuvaju u manastiru Hilandar, čudotvorne, kao i njegova ikona, zbog čega mu se mnogi vernici obraćaju u molitvi za zdravlje i isceljenje.

Sveti Pantelejmon Foto: Printscreen YouTube

Počinje Gospojinski post – običaji vezani za vodu i bosiljak

Praznikom Svetih mučenika Makaveja, koji se obeležava 14. avgusta, počinje Gospojinski post, jedan od četiri velika višednevna posta u pravoslavlju. Post traje 15 dana i završava se na Veliku Gospojinu.

Za ovaj praznik vezuju se brojni narodni običaji. Posebno mesto ima bosiljak, koji se smatra svetom biljkom i simbolom zdravlja, sreće i blagostanja. Mnogi upravo na ovaj dan sade bosiljak i čuvaju ga u domu ili ispred ulaznih vrata.

Prema narodnom verovanju, na praznik Makaveja ne treba se kupati u rekama i drugim velikim otvorenim vodama, jer se smatralo da se upravo tog dana događalo najviše davljenja.

Preobraženje Gospodnje – dan kada se, prema verovanju, menja cela priroda

Jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Preobraženje Gospodnje, obeležava se 19. avgusta i ubraja se u 12 najvećih Hristovih praznika.

Praznik je posvećen sećanju na Hristovo preobraženje na gori Tavor, kada se, prema Jevanđelju, pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom pojavio u božanskoj slavi, dok su uz njega bili prorok Ilija i Mojsije.

Preobraženje je poznato i kao letnje Bogojavljenje, jer se, prema hrišćanskom predanju, tada otvorilo nebo i začuo glas Boga Oca.

Preobraženje Gospodnje Foto: You Tube / Printscreen / Televizija Galaksija 32

Pošto praznik uvek pada tokom Gospojinskog posta, trpeza je posna. U narodu se veruje da se upravo na Preobraženje menja priroda, zbog čega postoji izreka da se tada "preobražavaju i voda i gora". Takođe, prema starom verovanju, ovo je poslednji dan u godini kada se valja kupati u rekama.

Velika Gospojina – završetak posta i jedan od najvećih praznika

Krajem meseca, 28. avgusta, vernici obeležavaju Veliku Gospojinu, odnosno Uspenije Presvete Bogorodice, jedan od najvećih praznika posvećenih Majci Božijoj.

Velika Gospojina Foto: Profimedia

Crkva tog dana proslavlja uspomeni na trenutak kada se Presveta Bogorodica upokojila i uznela na nebo. Zbog velikog poštovanja koje uživa među vernicima, narod je često naziva i Velika Gospođa.