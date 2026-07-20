"KAO ČOVEK, ONDA I KAO RODITELJ SAM ŠOKIRAN" Igor Jurić za Kurir o uhapšenom srpskom jutjuberu - Kako je čovek sa prijavama postao idol hiljadama dece?
Skandalozni spot u kojem maloletne devojčice izgovaraju "sveti tatice", a koji otvoreno promoviše seksualizaciju dece i nasilje, doveo je do hitnog privođenja autora, jutjubera tridesetogodišnjeg M. R, poznatog pod pseudonimom Faraon. Javnost je odmah reagovala na jeziv i alarmantan trend zloupotrebe devojčica na društvenim mrežama radi lajkova, a besni roditelji i građani pokrenuli su peticiju za trajno gašenje profila ovog influensera, protiv kog su i ranije podnošene prijave za polno uznemiravanje.
Podsetićemo da uznemirujući muzički spot obiluje pedofilskim motivima i promovisanjem seksualizacije maloletnica. Video počinje šokantnim dijalogom u kojem se devojčica obraća jutjuberu rečima: "Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?", nakon čega slede scene fizičke dominacije i tetoviranje njegovog imena na butini maloletnice.
Gde je granica, šta moramo da učinimo kao društvo da bismo stigli do nulte tolerancije na ovakve pojave i sadržaje, za emisiju "Redakcija", govorili su Dragana Ivanović - psiholog i Igor Jurić - Centar za nestalu i zlostavljanu decu.
- Naravno da sam video snimak i da smo svi bili šokirani, pre svega kao ljudi, a onda i kao roditelji, posebno mi koji se bavimo ovom tematikom. Ono što je važno jeste da je slučaj prijavljen nadležnim institucijama i mislim da je to jedini ispravan put. Moram da kažem da nas ovaj slučaj nije iznenadio u smislu da se radi o osobi koja je već ranije privlačila pažnju javnosti zbog sličnih postupaka. Protiv njega su već podnošene krivične prijave. Ovaj slučaj ponovo pokazuje ono što praksa potvrđuje - ljudi koji se bave zloupotrebom dece, bilo na internetu ili u stvarnom životu, često nisu osobe koje to urade samo jednom. U mnogim slučajevima reč je o povratnicima koji nastavljaju sa takvim ponašanjem - rekao je Jurić.
Slučaj prepušten nadležnim organima
Jurić je istakao da je sada najvažnije da institucije sprovedu postupak i utvrde sve okolnosti slučaja.
- Sada očekujemo da nadležne institucije urade svoj posao i da, ukoliko se utvrdi odgovornost, kazna bude adekvatna. Kao društvo moramo jasno pokazati da osuđujemo ovakve pojave i da smo protiv bilo kakvog promovisanja pedofilije, jer ono što smo videli u ovom slučaju upravo ide u tom pravcu. Može se postaviti pitanje da li postoji još nešto što bi trebalo istražiti, ali to je sada posao nadležnih organa. Mi u ovom trenutku ne možemo znati sve detalje - kaže on.
Ivanović je upozorila na potrebu da se preispita sistem kontrole na internetu i ukazala na rizike kojima su deca izložena na društvenim mrežama.
- Nažalost, ako se potvrdi da je ranije bio poznat policiji zbog sličnih krivičnih dela, ključno pitanje jeste kako je takva osoba mogla da postane prepoznatljiva i stekne veliki broj pratilaca na mrežama. Moramo da vidimo gde je sistem zakazao, kako se ovakve situacije ne bi ponavljale sa nekim drugim. Moramo uzeti u obzir činjenicu da su društvene mreže danas deo svakodnevnog života ogromnog broja ljudi. Istraživanja pokazuju da je više od polovine svetske populacije prisutno na mrežama, a posebno zabrinjava podatak da značajan deo korisnika čine deca.
- Veliki broj dece dolazi u kontakt sa nepoznatim osobama koje mogu imati loše namere, a posledice toga mogu biti seksualna zloupotreba i zlostavljanje. U riziku su i devojčice i dečaci. Posebno zabrinjava što deca u Srbiji provode veoma mnogo vremena na društvenim mrežama, zbog čega zaštita mora da bude pitanje celog sistema. Svako danas može da napravi profil na društvenim mrežama, ali moramo da postavimo pitanje ko su ljudi koji imaju veliki uticaj, šta promovišu i kakav sadržaj plasiraju. Influenseri danas mogu da zarađuju velike iznose i imaju veliki broj pratilaca, ali važno je da postoji jasnija kontrola i uvid u to ko su ti ljudi, čime se bave i da li je ono što promovišu u skladu sa pravilima - za emisiju "Redakcija", zaključila je Ivanović.
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