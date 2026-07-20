Slušaj vest

Luksuzni apartman uz more za samo 50 evra po noći, fotografije koje izgledaju kao iz kataloga i poruka da "ponuda važi samo danas", upravo ovakvi oglasi sve češće postaju zamka za turiste koji traže povoljan odmor.

Umesto letovanja iz snova, mnogi ostanu bez novca, a kada dođe vreme za put, shvate da smeštaj koji su rezervisali zapravo ne postoji.

Mnogi građani se uveliko žale da su prevareni prilikom rezervacije apartmana upravo preko društvenih mreža.

Najčešći scenario je isti. Korisnici pronađu atraktivan oglas, stupe u kontakt sa navodnim vlasnikom, uplate depozit, a nakon toga komunikacija prestane ili ih sačeka neprijatno iznenađenje kada stignu na destinaciju.

Uplatili depozit, a smeštaj nije postojao

Novo upozorenje pojavilo se i u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info", gde članovi već godinama dele iskustva i savete u vezi sa letovanjem.

U objavi se navodi slučaj porodice koja tvrdi da je njihov član, stariji muškarac koji nije navikao na onlajn rezervacije, želeo da obraduje unuke putovanjem.

Nakon dogovora preko društvenih mreža uplatio je depozit od 300 evra, ali je, prema navodima porodice, ostao i bez novca i bez rezervisanog smeštaja.

Autori upozorenja podsećaju da ovo, kako navode, nije prvi slučaj i apeluju na turiste da budu posebno oprezni kada novac šalju nepoznatim osobama preko društvenih mreža.

Upozorenje na prevaru za smeštaj Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Prevaranti koriste iste trikove

Lažni oglasi najčešće imaju nekoliko zajedničkih karakteristika, neuobičajeno nisku cenu, savršene fotografije, insistiranje na brzoj uplati i komunikaciju isključivo preko privatnih poruka.

Prevaranti često stvaraju osećaj hitnosti, tvrdeći da ima još samo jedno slobodno mesto ili da ponuda ističe za nekoliko sati. Na taj način pokušavaju da nateraju ljude da ne provere dovoljno detalja pre nego što pošalju novac.

Kako da prepoznate lažni oglas za letovanje

Stručnjaci savetuju turistima da pre rezervacije obavezno provere nekoliko stvari:

ne uplaćujte novac nepoznatim osobama samo na osnovu oglasa na društvenim mrežama;

proverite da li objekat postoji na mapi i da li se fotografije pojavljuju na drugim sajtovima;

tražite što više informacija o smeštaju, vlasniku i uslovima rezervacije;

budite oprezni kada je cena značajno niža od uobičajene za tu lokaciju i period;

ne verujte oglasima koji stvaraju pritisak da morate odmah da uplatite novac;

proverite komentare, iskustva drugih korisnika i ranije objave osobe koja nudi smeštaj;

koristite proverene platforme i načine plaćanja koji ostavljaju trag i omogućavaju zaštitu kupca.