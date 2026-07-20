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Posle direktnog razgovora direktora UКC Niš doc. dr Milana Lazarevića i njegovih saradnika sa pacijentima u specijalističkim ambulantama, o uslovima u kojima čekaju preglede, Uprava ove zdravstvene ustanove odmah je reagovala i preduzela konkretne mere.

Uređene su čekaonice, okrečen je prostor, unet je novi nameštaj i postavljeni su klima uređaji, kako bi boravak pacijenata bio prijatniji i dostojanstveniji.

UKC Niš renovirana ambulanta Foto: UKC Niš

Pored unapređenja uslova, izvršena je i reorganizacija rada specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.

Iz UКC Niš poručuju da će nastaviti da unapređuju uslove rada i boravka pacijenata, osluškujući njihove potrebe i reagujući u najkraćem roku.

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