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Na graničnim prelazima „Bogorodica“ i „Dojran“ između Severne Makedonije i Grčke jutros je zabeležena povećana frekvencija vozila pri ulasku u Grčku.

Auto-moto savez Makedonije (AMSM) obaveštava da je vreme čekanja za izlazak iz zemlje oko 40 minuta.

U saopštenju se dodaje da na grčkoj strani prelaza vreme čekanja stalno varira i da je obično duže.

Osim graničnih prelaza za ulazak u Grčku, jutros je na prelazu „Tabanovce“ vreme čekanja za ulazak u Severnu Makedoniju oko 40 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima na makedonskoj strani nema dužih zadržavanja za ulazak i izlazak iz zemlje.

Tokom vikenda, na graničnom prelazu „Evzoni“ na ulazu u Grčku primećena je velika gužva u saobraćaju, gde su se formirale duge kolone, a neki putnici su čekali i do četiri sata da pređu granicu.

AMSM apeluje na sve vozače koji putuju širom zemlje da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajnu signalizaciju i voze pažljivo, posebno kroz kotline, rečne doline i klisure, gde postoji mogućnost odrona.