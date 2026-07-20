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Kompanija je potvrdila da je u kontaktu sa njegovom porodicom.

Karović (61) je počeo da klizi glavom napred iz kabine nakon što je akrilni prozor pukao zbog kvara motora. Njegova supruga Svetlana Grković uspela je da ga uhvati za noge, a zatim su ga, uz pomoć još dva putnika, povukli nazad u avion.

Detalji incidenta na letu za Nemačku

- Naš tim za korisničku podršku je u stalnom kontaktu sa porodicom od incidenta - rekao je Nil Sorahan, glavni finansijski direktor Rajanera.

- Posada je obavila izvanredan posao i bezbedno vratila avion nazad u Solun. Svi putnici su se iskrcali bez incidenata. Kabinsko osoblje i piloti su uradili odličan posao.

Sorahan je dodao da je "prerano" govoriti o mogućoj nadoknadi štete za par jer kompanija još uvek čeka rezultate istrage. Prošle nedelje, Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) je objavio da će sprovesti istragu o incidentu koji se dogodio u avionu Boing 737 podružnice Rajaner Malta Er.

- Pozdravljamo odluku da NTSB sprovede istragu - rekao je Sorahan.

- Oni će sprovesti potpunu i nezavisnu istragu, u kojoj i mi aktivno učestvujemo. Naši ljudi su na terenu i pružaju svu potrebnu pomoć.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Ovo su prve detaljne izjave Rajanera o događaju nakon kratkog saopštenja izdatog odmah nakon incidenta.

Poruke o bezbednosti flote

Sorahan je napomenuo da rezervacije za vrhunac letnje sezone ostaju "veoma jake" uprkos novoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Rekao je da putnici ne bi trebalo da brinu o bezbednosti flote Rajaner.

Naglasio je da ni Američka federalna administracija za vazduhoplovstvo (FAA) niti Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) nisu tražile od kompanije Rajaner da napravi bilo kakve izmene u svojim operativnim procedurama.

- Izuzetno smo zadovoljni bezbednošću svih pet naših avio-kompanija; sve one posluju po najvišim standardima evropskih propisa - rekao je Sorahan.

- Imamo relativno mladu flotu i veoma smo zadovoljni održavanjem unutar grupe Rajaner. Ovi Boinzi 737 su obavili stotine miliona letova širom sveta otkako su uvedeni. Verovatno su najbezbedniji avioni ikada proizvedeni. Redovno ih održavamo, a naše osoblje je visoko obučeno.

Nil Sorahan Foto: Youtube/CNBC Television

Kritika novog sistema ulaska u EU

Sorahan je takođe kritikovao novi digitalni sistem ulaska/izlaska (EES) Evropske unije, koji zahteva da se državljanima zemalja van EU uzimaju otisci prstiju i fotografišu po dolasku. Rekao je da je EES skoro utrostručio vreme obrade na kontroli pasoša na nekim od najprometnijih aerodroma u Evropi.

- Ljudi putuju u sve većem broju i moraće ranije da stignu na aerodrome jer su kašnjenja neizbežna - rekao je Sorahan.

- Sistem je loše implementiran i predstavlja još jedan izazov za britanske porodice ovog leta.

Rajaner je takođe objavio listu "vrućih tačaka" gde putnici doživljavaju značajna kašnjenja zbog spore obrade i dugih redova na kontroli pasoša. Lista uključuje Lisabon, Tenerife Jug, Madrid, Lansarote, Alikante, Malagu, Milano Bergamo, Milano Malpensu, Veronu, Pariz Bove, Berlin, Keln, Frankfurt Han, Krakov i Budimpeštu.