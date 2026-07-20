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Italijanski sud dodelio je300.000 evra odštete bivšem oficiru Nunciju Santučiju, zaključivši da je njegov rak želuca povezan sa uslovima tokom vojne misije na Kosovu i Metohiji, gde je, prema presudi, bio izložen kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom.

Više od trideset godina Nuncio Santuči, bivši komandant Ratnog vazduhoplovstva, služio je italijanskoj državi, obavljajući operativne i komandne dužnosti. Služio je kao komandant čete u Ministarstvu u Rimu, zatim je vodio odbrambenu grupu na aerodromu u Đakovici na Kosovu i Metohiji tokom međunarodne misije. Njegov zadatak je bio da osigura bezbednost italijanskog kontingenta. Potom je oboleo.

NATO bombardovanje 24.03.1999. godine Foto: Kurir Televizija

Misije ga koštale zdravlja

I danas, mnogo godina kasnije, sud u gradu Veletri priznao je da su ga upravo te misije koštale zdravlja i da je Santuči, bivši potpukovnik Ratnog vazduhoplovstva koji živi u Albano Lacijalu, sada 75-godišnjak, "žrtva dužnosti". Pravosnažna presuda potvrđuje da je njegov rak želuca posledica posebnih ekoloških i operativnih uslova sa kojima se suočavao tokom misije na Balkanu, na teritorijama kontaminiranim azbestom, nanočesticama teških metala i ostacima municije koja sadrži osiromašeni uranijum. Dakle, utvrđena je veza između raka i njegove službe na Kosovu i Metohiji. Sud je presudio da oficir, žrtva dužnosti, ima pravo na 300.000 evra odštete.

Njegova agonija traje od 2013. godine, kada je stigla dijagnoza raka želuca. Podvrgnut je gastrektomiji, u narednim godinama imao je još dve operacije zbog ozbiljnih komplikacija bolesti. Jedan od najznačajnijih aspekata presude je rekonstrukcija uslova u kojima je delovala italijanska vojska.

NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine Foto: EPA Vladimir Vetkin, epa dejan tasic, Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia

Presuda veća od pravnog principa

Svedoci koje je saslušao sud opisali su aerodrom koji je i dalje razoren NATO bombardovanjem 1999. godine, sa neeksplodiranom municijom, prašinom. Voda koju je kontingent koristio za ličnu higijenu i kuvanje poticala je iz podzemnih izvora koji se smatraju kontaminiranim. Veštak koga je imenovao sud istakao je da je Kosovo bilo u velikoj meri zagađeno nanočesticama nastalim eksplozijama bombi sa uranijumom. Odluka suda potvrđuje princip da u ovakvim slučajevima nije potrebno dokazivati uzročnu vezu sa apsolutnom naučnom sigurnošću.

Tartalja i Aleksić

Bitku za srpske civile i vojnike vode italijanski i srpski advokati Anđelo Fiore Tartalja i Srđan Aleksić, koji je i započeo iznošenje istine o žrtvama NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom, a upravo sledeći primer borbe za obeštećenje italijanskih vojnika. Za dvadesetak godina italijanski advokat je dobio 550 presuda.

- Iza ove presude stoji više od samog važnog pravnog principa. To je priča o oficiru koji je posvetio preko trideset godina svog života državi i koji i danas snosi posledice tih misija - naglašava Ecio Bonani, predsednik Nacionalne opservatorije za azbest i vojni advokat.

- Sud je priznao istinu koja je predugo ostala bez odgovora. Ova odluka vraća mu dostojanstvo i predstavlja važan presedan za sve vojne pripadnike koji su služili na Balkanu i još uvek čekaju pravdu.

Kurir.rs/ Novosti

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