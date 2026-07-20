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U narednih sat-dva, na području Zlatiborskog okruga jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom. Tendencija premeštanja će biti ka Moravičkom i Raškom okrugu, glasi najnovije upozorenje RHMZ.

Upozorenje na grmljavinske nepogode ( za 20. i 21.07.2026. i noć 21/22.07.2026.)

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom, kao i intenzivnijim pljuskovima sa grmljavinom očekuju se:

* danas (20.07.), posle podne i uveče na području jugozapadne i južne Srbije

* sutra (21.07.) posle podne i uveče na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije

* u toku noći ka sredi (21/22.07.) u centralnoj Srbiji

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u ostatku dana

Danas na severu istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče umereno naoblačenje i mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, od sredine dana mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća i pojava grada. Vetar slab i umeren, na istoku u drugom delu dana umeren i jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 °S.

U pojedinim delovima Beograda u narednih sat do dva kiša ili pljusak.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

Od utorka do petka (21-24.07.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °S, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 °S.

Foto: RHMZ Printscreen