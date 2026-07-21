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Za samo 80 evra po osobi i ove godine može da se letuje u Grčkoj. Septembarski aranžmani su znatno povoljniji od sezonskih, a u pojedinim ponudama u cenu su uključeni i autobuski prevoz i smeštaj. Ipak, zbog velikog interesovanja turističke agencije upozoravaju da se najtraženiji termini ubrzano popunjavaju i da je većina aranžmana već rasprodata.

Najpovoljnije ponude trenutno se mogu pronaći za Olimpik bič, gde se krajem septembra desetodnevni aranžmani kreću od 80 do 145 evra po osobi. Među najjeftinijim destinacijama je i Nei Pori, gde se sredinom septembra cena za šestokrevetni dupleks kreće već od 85 evra, dok je boravak u dvokrevetnom apartmanu 145 evra. U ove aranžmane uključen je autobuski prevoz i smeštaj.

Jeftina Grčka

Nei Pori Foto: Youtube

Povoljne cene nude i Leptokarija, gde se aranžmani kreću od 105 do 145 evra, kao i Polihrono, u kojem se krajem sezone može letovati za 95 do 125 evra, dok su cene sredinom septembra između 130 i 200 evra. U Paraliji sredinom septembra desetodnevni aranžmani koštaju od 140 do 200 evra, dok se krajem meseca mogu pronaći već od 95 do 160 evra. Nešto skuplji su Hanioti, gde cene iznose od 105 do 200 evra, Pefkohori od 130 do 180 evra, Nikiti od 125 do 200 evra, kao i Sarti, gde aranžmani stoje između 120 i 180 evra. Za one koji planiraju odmor na ostrvu, Tasos je dostupan po cenama od 145 do 220 evra, dok se u Asprovalti letovanje može pronaći od 100 do 185 evra.

Među skupljim destinacijama ove jeseni je Stavros, gde se sredinom septembra cene kreću od 180 do 265 evra, dok krajem meseca iznose između 130 i 215 evra.

Noćenje u komšiluku

Kada se uporede cene u regionu, Grčka i dalje važi za jednu od najisplativijih destinacija za organizovana putovanja. U Crnoj Gori se apartmanski smeštaj u mestima poput Rafailovića, Budve, Petrovca i Bečića može pronaći za 20 do 30 evra po noći, dok se u Bugarskoj noćenje kreće od 30 evra. U Hrvatskoj je za smeštaj potrebno izdvojiti najmanje 45 evra po noći, a u atraktivnijim destinacijama i znatno više.

plaža u Bugarskoj Foto: Shutterstock

Generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Milan Lainović kaže za Kurir da interesovanje za septembarska putovanja ne jenjava i da je upravo kraj leta postao jedan od najtraženijih termina.

Produžena sezona

- Poslednje dve godine imamo trend produžavanja letnje sezone, pa je danas najlepši period za odmor upravo kraj septembra i početak oktobra, posebno kada je reč o Grčkoj, Turskoj i Egiptu. U Grčkoj sezona praktično traje do prve polovine oktobra, a potražnja za aranžmanima je odlična. Imamo veliki broj putnika koji letuju i u junu i ponovo u septembru, jer je ovaj period povoljniji, bez velikih gužvi i sa prijatnijim temperaturama. Prosečne cene aranžmana za Grčku krecu se od oko 150 do 200 evra, dok se za Tursku autobuski aranžmani mogu pronaći od 200 do 300 evra za Kušadasi, a avionski od 400 do 600 evra - kazao je Lainović za Kurir.

Milan Lainović Foto: Kurir Televizija

Cene letovanja u septembru Nei Pori 85, 145

Leptokarija, 105-145

Paralija, 95-200

Olimpik bič, 80-210

Polihrono, 95-200

Hanioti, 105-200

Pefkohori, 130-180

Tasos, 145-220

Stavros, 130-265

Sarti, 120 do 180

Asprovalta, 100-185

Nikiti, 125-200