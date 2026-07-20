Slušaj vest

U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena uspešno je završena 10. jubilarna Svetoarhangelska letnja škola kaligrafije i istorije za decu, koja je ove godine okupila 22 polaznika iz različitih krajeva Kosova i Metohije, centralne Srbije, regiona i rasejanja.

Svetoarhangelska letnja škola u Prizrenu Foto: Kancelarija princa Filipa

Škola je održana pod pokroviteljstvom Kraljevske fondacije nj.k.v. princa-naslednika Filipa i princeze Danice, a organizovali su je Društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela i Centar umetnosti u Prizrenu, uz blagoslov i podršku bratstva manastira.

Tokom pet dana, deca su pohađala radionice kaligrafije, upoznavala se sa srpskom srednjovekovnom istorijom, kulturom i duhovnošću, ali i učila izvorne pesme, družila se kroz sportske aktivnosti i obilazila najznačajnije znamenitosti carskog Prizrena.

U okviru programa posetili su crkvu Bogorodice Ljeviške, hram Svetog Đorđa, crkvu Svetog Spasa, manastir Svete Nedelje, Prizrensku bogosloviju, Šadrvan, Kameni most i tvrđavu Kaljaju, upoznajući se sa bogatim duhovnim i kulturnim nasleđem ovog grada.

Na svečanom zatvaranju škole polaznici su predstavili svoje kaligrafske radove i izveli muzički program koji su pripremali tokom boravka. Za najboljeg kaligrafa proglašena je Nađa Jazarević iz Beograda, kojoj je, pored statue cara Dušana, uručena i zastava Svetoarhangelske letnje škole, koju će čuvati do narednog okupljanja.

1/3 Vidi galeriju Završena 10. Svetoarhangelska letnja škola u Prizrenu, pod pokroviteljstvom Kraljevske fondacije princa Filipa i princeze Danice Foto: Kancelarija princa Filipa

Svim učesnicima dodeljene su pohvalnice i prigodni pokloni kao uspomena na jubilarno izdanje škole.

Povodom završetka škole oglasio se i nj.k.v. princ-naslednik Filip.

– Prizren je i naš grad. Srećni smo što možemo da podržimo projekat koji oživljava srpsku kulturu i obrazovanje u Prizrenu među mladima. Okupljanje mladih, naročito dece, njihovo međusobno upoznavanje i povezivanje, kao i povezivanje sa Prizrenom i njegovom bogatom zaostavštinom, od suštinske je važnosti za očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda na Kosovu i Metohiji – poručio je Princ-Naslednik Filip.

Organizatori su posebnu zahvalnost uputili arhimandritu Mihailu, igumanu manastira Svetih Arhangela, bratstvu manastira, kao i predavačima Danici Veselinović, Aleksandri Spasić i Ivanu Arsiću, kojima su uručene povelje zahvalnosti za doprinos realizaciji škole.

Kako ističu organizatori, najveća vrednost ovogodišnjeg okupljanja nisu samo stečena znanja, već i nova prijateljstva i uspomene koje će deca poneti iz Prizrena. Simbolično, jubilarna škola završena je porukom koju su zajedno uputili polaznici: