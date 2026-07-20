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Prof. dr Nebojša Marić izabran je za predsednika Udruženja grudnih hirurga Srbije, a tim povodom je saopštio da mu je velika čast i posebno zadovoljstvo što mu je ukazano poverenje da u narednom periodu obavlja dužnost predsednika pomenutog udruženja.

- Ovo poverenje doživljavam kao veliku profesionalnu odgovornost, ali i kao obavezu da zajedno sa svima vama nastavimo da razvijamo naše Udruženje, unapređujemo našu struku i gradimo još snažniju profesionalnu zajednicu.

Na samom početku želim da izrazim iskrenu zahvalnost i duboko poštovanje našoj dosadašnjoj predsednici, prof. dr Maji Ercegovac, prvom predsedniku Udruženja grudnih hirurga Srbije. Zahvaljujući njenoj viziji, energiji i nesebičnom zalaganju, Udruženje je uspešno započelo svoj rad, steklo ugled u stručnoj javnosti i postavilo čvrste temelje za budući razvoj.

Mandat profesorke Ercegovac obeležili su brojni značajni rezultati, među kojima posebno mesto zauzima izvođenje prve transplantacije pluća u Republici Srbiji. Taj istorijski uspeh predstavlja mnogo više od jednog operativnog zahvata – on simbolizuje znanje, hrabrost, timski rad i dostizanje najviših standarda savremene medicine. Veliki doprinos ostvarenim rezultatima dao je i potpredsednik Udruženja, prof. dr Slobodan Milisavljević, čijim su stručnim autoritetom, iskustvom i posvećenošću značajno unapređene aktivnosti našeg Udruženja i razvoj grudne hirurgije u Srbiji. U ime svih članova Udruženja želim da im izrazim iskrenu zahvalnost za sve što su učinili za našu profesiju i za temelje koje su ostavili budućim generacijama.

Novo rukovodstvo želi da nastavi upravo tim putem – putem kontinuiteta, međusobnog poštovanja i zajedničkog rada. Ne želimo da menjamo ono što je dobro izgrađeno; želimo da na tim temeljima gradimo moderno, otvoreno i aktivno Udruženje koje će biti mesto okupljanja svih grudnih hirurga Srbije.

Moja vizija je da Udruženje postane prostor u kome se znanje nesebično deli, iskustvo prenosi na mlađe generacije, naučne ideje razvijaju kroz saradnju, a svaki član oseća da svojim angažovanjem može doprineti napretku naše struke. Samo zajedničkim radom možemo odgovoriti izazovima savremene grudne hirurgije i nastaviti da unapređujemo kvalitet lečenja naših pacijenata.

Prof. dr Nabojša Marić Foto: Zorana Jevtić

Verujem da razvoj našeg Udruženja treba da počiva na četiri osnovna stuba.

ČETIRI STUBA RAZVOJA UDRUŽENJA GRUDNIH HIRURGA SRBIJE 1. EDUKACIJA

Kontinuirano stručno usavršavanje predstavlja osnov razvoja svake hirurške discipline. Organizovaćemo redovne stručne sastanke, seminare, simpozijume, praktične hirurške kurseve i radionice, uz učešće vodećih domaćih i međunarodnih stručnjaka. Naš cilj je da svaki član Udruženja ima mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i usvajanja najnovijih znanja i tehnika.

2. POVEZIVANJE

Udruženje treba da bude mesto okupljanja svih grudnih hirurga Srbije. Radićemo na jačanju saradnje između svih torakalnih centara kroz zajedničke sastanke, multicentrične naučne projekte, razmenu iskustava i zajednički nastup prema međunarodnim stručnim organizacijama. Samo povezani možemo biti snažniji i uspešniji.

3. DIGITALIZACIJA

Savremena medicina podrazumeva savremenu komunikaciju. Koristićemo zvanični veb-sajt Udruženja koji će biti centralno mesto za informacije o radu Udruženja, stručnim smernicama, edukativnim materijalima i kalendaru svih aktivnosti.

Pokrenućemo i zvanični YouTube kanal Udruženja grudnih hirurga Srbije, namenjen edukaciji svih članova kroz operativne video-prikaze, stručna predavanja, prikaze interesantnih slučajeva i razgovore sa domaćim i međunarodnim ekspertima.

Istovremeno ćemo uspostaviti redovan elektronski bilten (Newsletter) kojim ćemo članove obaveštavati o seminarima, kursevima, kongresima, naučnim novostima, međunarodnim edukacijama i svim važnim događajima iz oblasti grudne hirurgije.

Naš cilj je da znanje bude dostupno svakom članu, bez obzira na mesto rada ili vreme.

4. MENTORSTVO

Najveća vrednost našeg Udruženja nisu institucije, već ljudi. Posebnu pažnju posvetićemo mladim koleginicama i kolegama, njihovoj edukaciji, profesionalnom razvoju i aktivnom uključivanju u rad Udruženja.

Na nama, iskusnijim kolegama, jeste odgovornost da svoje znanje i iskustvo prenesemo budućim generacijama, jer se samo tako gradi trajna vrednost jedne profesije. Ova četiri stuba predstavljaju osnov naše zajedničke strategije razvoja. Međutim, nijedna strategija ne može biti uspešna bez ljudi koji veruju u zajednički cilj.

Zato vas iskreno pozivam da svojim idejama, iskustvom i inicijativama učestvujete u radu Udruženja. Želim da svaki član oseća da je njegovo mišljenje važno i da svojim angažovanjem može doprineti razvoju naše profesije. Naš zajednički cilj treba da bude stvaranje snažne profesionalne zajednice u kojoj će saradnja biti važnija od razlika, razmena znanja važnija od pojedinačnih uspeha, a interes naših pacijenata uvek ispred svega.

Pred nama je novo poglavlje u radu Udruženja grudnih hirurga Srbije.

Pozivam vas da ga pišemo zajedno – kao kolege, prijatelji i čuvari profesije kojoj smo posvetili svoje živote. Verujem da ćemo upravo zajedništvom, međusobnim poverenjem i spremnošću da jedni od drugih učimo ostaviti snažno nasleđe generacijama koje dolaze.