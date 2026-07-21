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Osobe s dijabetesom tip 1 konačno će i zvanično od četvrtka moći o trošku države da imaju znatno veći izbor pomagala zarad bolje regulacije šećerne bolesti.

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Izmene Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojima su naposletku regulisane i naknade koje država plaća za pomagala, stupiće na snagu 23. jula, pošto su objavljene u Službenom glasniku.

Veći je izbor senzora za kontinuirano praćenje nivoa glukoze za decu na insulinskoj pumpi i s nestabilnim dijabetesom, koja to pravo zadržavaju i nakon punoletstva. Konstantno su senzorima "pokrivene" i žene koje planiraju trudnoću, trudnice i porodilje, kao i novodijagnostikovani odrasli pacijenti na četiri i više doze insulina. Količina senzora zavisi od njihovog trajanja, pa tako država godišnje plaća 52 senzora koji traju sedam dana, 27 čije je trajanje 14 dana, odnosno 25 od 15 dana.

Svoje pravo na senzore o trošku države sad dobijaju i stariji od 18 godina s tipom 1 šećerne bolesti, koji su na četiri ili više doza insulina dnevno. Ali do 12 senzora godišnje čije je trajanje 14 ili 15 dana, što će reći jedan mesečno uz 50 test-traka. To je i glavna zamerka pacijenata izmenjenom pravilniku.

- Odrasli pacijenti, koji uzimaju insulin pomoću penova, napokon su dobili senzore o trošku države, ali su i dalje ostali u gorem položaju od drugih time što dobijaju samo jedan mesečno. A dijabetes traje 24 sata dnevno, svaki dan i mesec u godini. Takođe, punu cenu nekih senzora pokriva RFZO, dok je za neke potrebna doplata, koja se plaća jednokratno za tri meseca, a najviša je 9.946 dinara. Naravno, pacijenti sami ili u konsultaciji s lekarima biraju koje će senzore koristiti i da li će one s doplatom - kaže za Kurir Bojana Marković, predsednica Udruženja "Plavi krug" i dodaje:

Bojana Marković Foto: Printskrin Youtube

- Osim toga, veliki je problem što uz taj jedan senzor ide samo 50 test-traka mesečno, što je premalo. Jer pacijenti na četiri i više doze insulina, koji su na penovima, trakama treba da pokriju merenje nivoa šećera za pola meseca u kome nemaju obezbeđen senzor, a dnevno treba najmanje šest-sedam puta proveravati visinu šećera. Takođe, ponekad ga treba meriti i kad imaš senzor, zbog eventualnih odstupanja senzora. Iznenađeni smo ovim brojem. Jeste da je dosad bilo 150 traka mesečno, što je bilo mnogo, ali 50 je sad zaista premalo. Takođe, odrasli novodijagnostikovani pacijenti dobijaju kontinuirano senzore, ali trake se ne pominju u pravilniku.

Poboljšanje je vidljivo i kod insulinskih pumpi - sad je deci dostupna i besplatna i ona najnovije generacije za isporuku i programirano automatsko podešavanje doze insulina, koja ima sistem zaštite i od hipoglikemije i od hiperglikemije i čini tzv. zatvorenu petlju jer je uparena sa senzorom, dok je ona za odrasle uz doplatu.Prema pravilniku, obavezno osiguranje pokriva za decu tu pumpu najviše do 495.000 dinara bez PDV, a za odrasle najviše do 250.000 bez PDV.

SPOLJNA PORTABILNA INSULINSKA PUMPA O TROŠKU DRŽAVE:

- insulinske pumpe deca ne plaćaju, a odrasli doplaćuju samo najnoviji model

- spoljna portabilna insulinska pumpa - najviši iznos do 250.000 (bez PDV)

- insulinska pumpa sa sistemom za isporuku i programirano automatsko podešavanje doze insulina - najviši iznos do 495.000 (bez PDV)

- insulinska pumpa sa sistemom zaštite od hipoglikemije i hiperglikemije - najviši iznos do 250.000 (bez PDV)

SPOLJNA PORTABILNA INSULINSKA PUMPA O TROŠKU DRŽAVE:



- deca do 18 godina s dijabetesom tip 1 na insulinskoj pumpi: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora

- deca do 18 godina s nestabilnim (brittle) dijabetesom: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora

- stariji od 18 koje su pravo na senzor ostvarili pre 18. godine: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora

- stariji od 18 s tipom 1 koji su ostvarili pravo na insulinsku pumpu: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora

- žene starije od 18 s tipom 1, na četiri ili više doza insulina, u prekoncepcijskom periodu, tokom trudnoće i godinu dana nakon porođaja: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora

- stariji od 18 s novodijagnostikovanim dijabetesom tip 1 na četiri ili više doza insulina dnevno: do 52 ili 27 ili 25 godišnje, u zavisnosti od trajanja senzora (senzor se inače izdaje na tri meseca, pa je moguće i uzimati različite vrste na svaka tri meseca)

- ostali stariji od 18 s tipom 1 na četiri ili više doza insulina dnevno - do 12 senzora za 12 meseci uz izbor ili 150 test-traka mesečno ili jedan senzor mesečno i 50 test-traka mesečno