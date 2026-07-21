Isključite alkohol, smanjite unos kafe, energetskih i gaziranih napitaka jer deluju kao diuretici i ubrzavaju gubitak vode. To znači da ćemo posle nekog gaziranog i osvežavajućeg pića biti samo dodatno žedni

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Leto je vreme odmora, proslava, druženja i dugih ručkova koji često traju satima. Čaša vina ili piva uz hranu mnogima deluje kao deo opuštenog dana, ali nije retkost da alkohol popijen u podne iznenadi svojim dejstvom. Ista količina koja uveče tokom izlaska možda ne ostavi jak utisak, usred dana može mnogo brže da dovede do osećaja pripitosti. Razlog nije samo u vrsti pića, već u načinu na koji organizam reaguje na alkohol tokom dana. Prazan stomak, nedostatak tečnosti, visoke temperature i dugo trajanje druženja mogu značajno da utiču na to koliko brzo ćemo osetiti njegovo dejstvo.

Jedan od glavnih razloga je to što mnogi pre ručka nisu pojeli ozbiljniji obrok. Dan često započne kafom i laganim doručkom, a prvo piće stigne za sto pre nego što bude poslužena hrana.

Hrana usporava apsorpciju alkohola, pa on sporije dospeva u krvotok. Kada se pije na prazan stomak, koncentracija alkohola u krvi raste mnogo brže, zbog čega se njegovo dejstvo snažnije oseća.

Osim toga, jetra tada prednost daje razgradnji alkohola, pa teže održava stabilan nivo šećera u krvi.

To može dovesti do slabosti, vrtoglavice, drhtavice i osećaja dezorijentisanosti.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se alkohol konzumira tek uz glavni obrok, a ne pre njega.

Namirnice bogate složenim ugljenim hidratima, poput pirinča, testenine ili integralnih žitarica, kao i zdrave masti, usporavaju apsorpciju alkohola i smanjuju njegovo naglo dejstvo.

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Vrućina i alkohol nisu dobra kombinacija

Tokom leta organizam ionako gubi više tečnosti zbog znojenja, a mnogi dan započinju kafom, bez dovoljno vode.

Alkohol dodatno pojačava gubitak tečnosti jer podstiče češće mokrenje.

Kombinacija visokih temperatura i alkohola može brzo dovesti do dehidratacije, zbog čega se javljaju glavobolja, malaksalost, mučnina i osećaj omamljenosti.

Zato je važno tokom druženja redovno piti vodu i nadoknađivati tečnost, posebno ako boravite na suncu ili provodite više sati napolju.

Duže druženje znači i više popijenog alkohola

Letnja druženja često traju od ručka do kasnog popodneva, pa mnogi i ne primete koliko su zapravo popili. Ono što je počelo sa jednom čašom neretko se završi sa nekoliko pića.

Kako koncentracija alkohola u krvi počinje da opada, nestaje i početni osećaj opuštenosti.

Upravo tada mnogi nesvesno naručuju još jedno piće kako bi zadržali isti osećaj, što samo povećava stepen opijenosti.

Za razliku od večernjeg izlaska, posle ručka najčešće slede obaveze.

Potrebno je voziti, završiti kućne poslove ili brinuti o porodici, dok alkohol još deluje.

Pošto do odlaska na spavanje ima još dosta vremena, organizam počinje da ulazi u fazu trežnjenja, a prvi simptomi mamurluka mogu da se jave već tokom popodneva.

Kako smanjiti rizik

Iako ne postoji potpuno bezbedna količina alkohola, nekoliko jednostavnih navika može da umanji rizik od neprijatnih posledica.

Stručnjaci savetuju da se alkohol ne konzumira na prazan stomak, već uz obrok, kao i da se uz svako alkoholno piće popije i čaša vode kako bi se smanjio rizik od dehidratacije.

Kada alkohol postane način suočavanja sa stresom, dosadom ili emocijama, to može biti znak za uzbunu Foto: Shutterstock

Tokom vrelih letnjih dana preporučuje se i da se količina alkohola ograniči, jer visoke temperature dodatno pojačavaju njegovo dejstvo.

Korisno je i da se unapred odredi koliko će se popiti i da se tog plana čovek pridržava, kao i da se tokom nedelje uvede nekoliko dana bez alkohola.

Stručnjaci takođe savetuju da se izbegava istovremeno konzumiranje alkohola i cigareta, kao i da se vodi računa o pravilnoj ishrani, dovoljno sna i redovnoj fizičkoj aktivnosti.

Poslednjih godina sve je više dokaza da ni umerena konzumacija alkohola nije potpuno bez rizika po zdravlje.