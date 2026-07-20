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Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se snažno grmljavinsko nevreme u naredna dva sata iz Raškog okruga premestiti prema Topličkom okrugu, uz mogućnost izraženih nepogoda.

- Jaka konvektivna oblačnost koja je na području Raškog okruga uslovljavala intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, u narednih sat do dva premeštaće se preko severa Kosova ka Topličkom okrugu - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Prethodno je RHMZ izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom.

RHMZ objavio je ranije danas upozorenje na nevreme koje će Srbiju zahvatiti u utorak, 21. jula, posle podne i uveče, a lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Danas tokom dana na severu Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33 stepena.

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