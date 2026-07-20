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Na društvenim mrežama juče i danas kruže snimci sa graničnog prelaza Evzoni gde je već satima kolona kojoj se ne vidi kraj i koja je sve duža i duža.

Na prelazu Bogorodica–Evzoni, za ulazak u Grčku čeka se satima, javljaju nervozni putnici, a da stvar bude gora, kažu da displej automobila pokazuje temperaturu od čak 50°C.

Putnici u Fejsbuk grupi Grčka info javljaju da su i na Dorjanu višesatna zadržavanja, te da je "potpuni haos".

"Čekali smo 4,5 sata. Preko 300 automobila u jednoj koloni, rade samo dve kućice. Iz jedne kolone razdvajaju se na 100 metara pred carinom u dve kolone", napisala je jedna žena.

Javljaju da je kolona pri izlazu iz Grčke tolika da se ne vidi prelaz.