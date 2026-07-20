Slušaj vest

Na društvenim mrežama juče i danas kruže snimci sa graničnog prelaza Evzoni gde je već satima kolona kojoj se ne vidi kraj i koja je sve duža i duža.

Na prelazu Bogorodica–Evzoni, za ulazak u Grčku čeka se satima, javljaju nervozni putnici, a da stvar bude gora, kažu da displej automobila pokazuje temperaturu od čak 50°C.

Putnici u Fejsbuk grupi Grčka info javljaju da su i na Dorjanu višesatna zadržavanja, te da je "potpuni haos".

"Čekali smo 4,5 sata. Preko 300 automobila u jednoj koloni, rade samo dve kućice. Iz jedne kolone razdvajaju se na 100 metara pred carinom u dve kolone", napisala je jedna žena.

Javljaju da je kolona pri izlazu iz Grčke tolika da se ne vidi prelaz.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteInfoBizHaos na Evzoniju, evo gde je najgore: Srbi čekaju satima, ogromne gužve i kolone na ulasku u Grčku
Evzoni.png
DruštvoHiljade Srba satima zarobljeni na Evzoniju, ali postoji način da izbegnete gužvu: Ovu tajnu rutu malo ko poznaje, ali ove 3 stvari obavezno imajte u vidu
Evzoni Grčka granični prelaz
Društvo"Supruga se rasplakala, a on joj je poljubio ruku": Dejanova priča sa graničnog prelaza Evzoni ganula je region
WhatsApp Image 2026-06-30 at 14.50.51.jpeg
DruštvoSrpskoj porodici kod Evzonija sve pokrali iz kola, pa pali u policijskoj zasedi: Uhapšeni lopovi, a evo na koju foru tipuju žrtve!
grcka kradja.jpg