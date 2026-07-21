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Od izbora destinacije do rezervacije smeštaja – veštačka inteligencija sve češće postaje virtuelni turistički vodič. Umesto listanja vodiča i traženja saveta, putnici danas u nekoliko sekundi mogu da dobiju predlog puta, preporuke i okvirni plan odmora.

Nekada smo inspiraciju za putovanje pronalazili u turističkim vodičima i savetima prijatelja. Danas se za to koristi jedan klik. Veštačka inteligencija za nekoliko sekundi može da predloži destinaciju, napravi plan putovanja, preporuči restorane i proceni troškove.

- Ono što jeste zapanjujući podatak je da je u poslednje dve godine broj pretraga preko VI pretraživača porastao sa skoro nula na 85 odsto, a očekuje se da ovaj broj nastavi da raste u narednim godinama - kaže Eleonora Sergejević, vlasnica start-ap kompanije.

Ukoliko pitate virtuelnog vodiča za dodatnu informaciju o putovanju, najboljem restoranu ili izletu koji ne smete da propustite, u roku od nekoliko sekundi dobijate odgovor koji vam može skratiti vreme razmišljanja i odabira najbolje opcije.

- Koriste je najviše u smislu prvog istraživanja, dobijanja ideja, a kasnije i na samoj destinaciji, ako su koristili izlete agencija, kako bi pronašli dodatni sadržaj - napomenuo je Dejan Veselinov, vlasnik Asocije turističkih agecija Srbije.

Nove tehnologije otvaraju prostor za razvoj domaćih start-apova. Iako Srbija ne prati tempo vodećih tržišta, sve više kompanija razvija VI rešenja namenjena tradicionalnim industrijama, među kojima je i turizam.

Veštačka inteligencija može da ubrza procese, ali postoji rizik od potencijalnih grešaka.

- Mislim da je nivo poverenja još uvek upitan. Vi možete individualno organizovati odmor, ali samim tim nosite određeni rizik kako će sve izgledati. Dešava se često da veštačka inteligencija ponudi odgovor koji je potpuno pogrešan, a zatim se samo izvini. Ako ste došli na neku destinaciju i pogrešili, to može da vas košta ne samo novca već i vremena - zaključio je Veselinov.

Možda će se način putovanja menjati, ali će razlog povratka na neko mesto ostati isti – ljudi, iskustva i uspomene koje nosimo sa sobom.