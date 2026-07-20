(VIDEO) POGLEDAJTE SNIMKE SNAŽNE OLUJE KOJA NADIRE U SRBIJI Grad zatrpava i razbija dvorišta, PADAJU LEDENE LOPTICE! Na putevima se ne vidi prst pred okom
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se snažno grmljavinsko nevreme u narednim satima pogoditi delove Srbije. Nepogode su u međuvremenu počele da pogađaju južne predele zemlje, a potom se selile dalje ka Topličkom okrugu.
UPOZORENjE ZA PODRUČJE JUGOZAPADNE I JUŽNE SRBIJE NA GRMLJAVINSKE NEPOGODE
Jaka konvektivna oblačnost koja u oblasti Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom u narednih dva sata premeštaće se ka Rasinskom okrugu.
Upaljeni meteo alarmi
Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je prvo Pešter.
Trenutno na Zlatiboru pada jaka kiša.
Potom je snažan grad zasuo Priboj.
Prijepolje
Prethodno je RHMZ izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom.
RHMZ objavio je ranije danas upozorenje na nevreme koje će Srbiju zahvatiti u utorak, 21. jula, posle podne i uveče, a lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.