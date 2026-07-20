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Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će se snažno grmljavinsko nevreme u narednim satima pogoditi delove Srbije. Nepogode su u međuvremenu počele da pogađaju južne predele zemlje, a potom se selile dalje ka Topličkom okrugu.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE JUGOZAPADNE I JUŽNE SRBIJE NA GRMLJAVINSKE NEPOGODE

Jaka konvektivna oblačnost koja u oblasti Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom u narednih dva sata premeštaće se ka Rasinskom okrugu.

Upaljeni meteo alarmi

Foto: Printscreen/RHMZ

Jako nevreme praćeno gradom pogodilo je prvo Pešter.

Trenutno na Zlatiboru pada jaka kiša.

Potom je snažan grad zasuo Priboj.

Prijepolje

Prethodno je RHMZ izdao hitno upozorenje za Zlatiborski okrug na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom.