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Putnički automobili čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Gradina, dok su zadržavanja na Preševu i Strezimirovcima po dva i po, odnosno dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Za izlaz iz države na Horgošu, automobilima je potrebno sat i po, sat vremena čekaju na Kelebiji, dok su zadržavanja na Vrškoj Čuki oko 20 minuta.

Na graničnom prelazu Špiljani, automobili čekaju oko 50 minuta za ulazak u Srbiju, dok su zadržavanja prilikom izlaska nešto duža od pola sata.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju tri sata prilikom izlaska iz države na Batrovcima, dva sata na Sremskoj Rači, sat i po na Horgošu, kao i po sat vremena na Kelebiji i Šidu.