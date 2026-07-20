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Iako su udari groma u ljude retki, mogu imati smrtonosne posledice. Lekari stoga savetuju odgovorno ponašanje tokom grmljavine.

Udar groma često je fatalan jer dovodi do poremećaja srčanog ritma i srčanog zastoja. Ipak, i ako nekoga u prirodi pored vas udari grom važno je pokušati reanimaciju.

Silvija Totar iz Zagrebačkog nastavnog instituta za hitnu medicinu objasnila je kako pružiti prvu pomoć.

- Ako je osoba bez svesti, treba je postaviti u bočni položaj. Ako oluja i grmljavina još uvek traju, treba je skloniti na sigurno mesto i pozvati Hitnu pomoć - rekla je.

Dodala je da je tada potrebno proveriti stanje osobe, odnosno da li diše i pokazuje znake života. Važno je dati veštačko disanje i kompresiju grudnog koša korenom šake, a radi se ruka na ruku, bar 30 pritisaka na grudnu kost i jedan udah se ubacuje na usta, a da se pritom zapuši nos.

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Ključno je do dolaska lekara održavati vitalne funkcije, posebno dotoka kiseonika u mozak, jer sve i da srce ponovo proradi, ukoliko postoji veća pauza u dotoku kiseonika u mozak posledice su trajne

Preventivne mere

Totar je takođe naglasila da treba slušati meteorologe.

- Ako nas upozore da će vreme biti loše i da dolazi grmljavina, ili ako sami vidimo da je vreme takvo, treba to uzeti u obzir i postupati u skladu s tim - rekla je.

Takođe je upozorila na nošenje metalnih predmeta.

- Nikada ne bi trebalo da nosimo metalne predmete sa sobom. To su svakodnevne stvari poput kišobrana koji imaju metalni vrh, a leti i suncobrani koji takođe imaju jedan. Takve stvari nikada ne bi trebalo da imamo pored sebe - naglasio je Totar.