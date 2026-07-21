Slušaj vest

Tokom letnjih vrućina, kada su motori pod većim opterećenjem, a veliki broj građana kreće na duže puteve, raste i rizik od požara na automobilima. Stručnjaci upozoravaju da se vozila najčešće zapale zbog kombinacije električnih kvarova, curenja goriva ili ulja, nestručnih prepravki i lošeg održavanja.

Da bi se izbegli sve učestaliji slučajevi samozapaljivanja, najbolja zaštita je redovno servisiranje, blagovremeno otklanjanje svakog kvara i protivpožarni aparat u vozilu.

Do požara poklapanjem dve greške

Profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milan Vujanić, da bi se automobil zapalio tokom vožnje, moraju da se poklope dve “greške”.

- Prva je da postoje isparenja ulja ili goriva, a druga da se pojavi iskra koja će ih zapaliti. Drugim rečima, u motornom prostoru mora da postoji isparenje ulja, benzina ili nafte, a zatim i varnica. Bez iskre nema ni požara. Ni benzin ni nafta neće se zapaliti ako ih prospete na vrelu ringlu, iako motor automobila tokom vožnje dostiže visoke temperature. Njih ne aktivira toplota, već iskra – objasnio je Vujanić.

prof. dr Milan Vujanić - Saobraćajni fakultet Foto: Kurir Televizija

Suština je jednostavna - obe “greške” nastaju zato što automobil u nekom svom segmentu nije ispravan.

Prva greška: Električni kvarovi

Prva greška koja može dovesti do varnice jesu električni kvarovi, odnosno kratki spojevi i loše izvedene instalacije. Autoserviseri upozoravaju da problem često nastaje posle raznih prepravki i ugradnje dodatne opreme koja nije profesionalno izvedena.

- Tako, na primer, žice ostanu nezaštićene, dodiruju metalne delove motora, menjača ili šasije, izolacija se ošteti i dolazi do kratkog spoja koji može izazvati požar - objašnjavaju u jednom valjevskom autoservisu.

Dodatni rizik predstavlja upotreba neodgovarajućih osigurača, na primer od 20 ili 30 ampera umesto propisanih 10, pa čak i slučajevi kada se osigurač “zameni” bakarnom žicom.

- Kada zaštita nije odgovarajuća, umesto da pregori osigurač, pregoreva instalacija, a tada može doći i do požara - upozoravaju majstori.

Druga greška: Curenje goriva i ulja

Curenje goriva ili ulja drugi je ključni faktor koji vožnju može bukvalno pretvoriti u pakleno iskustvo.

Kod automobila sa dizel motorima požar najčešće izbija kada se spoje curenje ulja, kvarovi na instalaciji i previsoka temperatura izduvnog sistema, koja se neretko javlja zbog zapušenog DPF filtera.

Foto: Kurir

- Kod vozila koja koriste benzin, ali imaju ugrađen i TNG ili CNG sistem, problem često nastaje zbog nestručno izvedenih prepravki ili dotrajalih creva. Tada dolazi do curenja gasa, a u kombinaciji sa iskrom može izbiti požar – ukazuju naši sagovornici.

Kako sprečiti požar

Prevencija je najvažnija kada je reč o zaštiti automobila od požara, a Milan Vujanić ističe da je prvi korak redovno i stručno održavanje vozila.

- To podrazumeva pregled električnog i rashladnog sistema, izduva, kao i TNG ili CNG instalacija ako ih vozilo poseduje. Svaka sumnja na curenje goriva ili ulja mora odmah da se proveri i otkloni. Posebnu pažnju treba obratiti na kablove i osigurače, izbegavati neoriginalne instalacije i dodatnu opremu sumnjivog kvaliteta. Korisno je i povremeno podići haubu i proveriti da li postoje ogoljene žice, nagoreli delovi ili tragovi curenja tečnosti – ispričao je profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji.

Kako je rekao, poželjno je da svaki automobil ima i prenosivi protivpožarni aparat, najbolje tipa S2, namenjen za gašenje požara u motornom prostoru. Jednako je važno da bude lako dostupan i da vozač zna kako se pravilno koristi.

Šta uraditi ako izbije požar

Konačno, postavlja se pitanje šta uraditi na licu mesta ako do samozapaljivanja automobila ipak dođe?

- Ako tokom vožnje osetite miris paljevine ili primetite dim koji izlazi iz ventilacije, motornog prostora ili oko točkova, odmah se bezbedno zaustavite, ugasite motor i izvadite ključ iz kontakt brave - osnovni je savet vatrogasaca.

Vatrogasci upozoravaju da haubu ne treba naglo otvarati, jer iznenadan dotok kiseonika može dodatno rasplamsati vatru. Umesto toga, treba je samo delimično otvoriti sa strane i požar gasiti kratkim mlazevima protivpožarnog aparata.

Međutim, ako se plamen već proširio i ne može da se obuzda, prioritet je odmah napustiti vozilo, udaljiti se na bezbednu razdaljinu i pozvati vatrogasce.