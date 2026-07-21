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Postoje destinacije koje osvajaju prirodnim lepotama, a postoje i one koje imaju poseban stil života. Bodrum već decenijama važi za jedno od najmondenskijih letovališta Mediterana. Elegantne marine ispunjene jedrilicama, vrhunski restorani, umetničke galerije, ekskluzivni beach clubovi i živopisne ulice stvaraju atmosferu zbog koje se ovom gradu gosti iznova vraćaju.

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Ipak, ono što Bodrum čini posebnim nije samo njegov mondenski karakter. Dovoljno je da se udaljite nekoliko kilometara od centra i otkrićete sasvim drugačiji ritam – mirne uvale, kristalno čisto more, mediteransko zelenilo i mesta u kojima je odmor zaista odmor. Upravo u tome leži njegova posebnost – uspešno spaja živu energiju jednog od najpoznatijih letovališta Mediterana sa spokojem egejske obale.

Jedan od najlepših delova ove regije nalazi se u okolini Turgutreisa, gradića poznatog po dugoj promenadi, zalascima sunca i pogledima na egejska ostrva. Upravo ovde, okružen borovima i mediteranskim vrtovima, smešten je Yasmin Resort Bodrum 5★ – prostrani resort namenjen gostima koji žele spoj prirode, komfora i bogatih sadržaja u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Foto: Promo

Hotel se nalazi oko pet kilometara od centra Turgutreisa, približno 20 kilometara od centra Bodruma i oko 50 kilometara od aerodroma Milas. Zahvaljujući položaju na blagoj padini, sa brojnih delova kompleksa pruža se pogled na Egejsko more i okolne uvale, dok okruženje pruža osećaj mira i privatnosti. Renoviran 2024. godine, Yasmin Resort Bodrum 5★ prostire se na impresivnih 108.000 m² i raspolaže sa 460 smeštajnih jedinica, raspoređenih između glavne zgrade i čak 42 Club House objekta, okruženih mediteranskim rastinjem. Velika površina resorta omogućava gostima dovoljno prostora za opuštanje, šetnju i uživanje, bez osećaja gužve koji je čest u velikim turističkim kompleksima.

Foto: Promo

Jedan od njegovih najvećih aduta svakako je privatna plaža duga čak 700 metara, sa kombinacijom peska i sitnog šljunka, tri pontona i velikim prostorom za sunčanje. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu, pa je uživanje uz more potpuno bezbrižno. Ljubitelje dobre gastronomije očekuju glavni restoran, četiri à la carte restorana sa turskom, italijanskom, ribljom i internacionalnom kuhinjom, više barova i poslastičarnica. Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge, koja tokom celog dana obuhvata bogat izbor obroka, užina, poslastica i lokalnih alkoholnih i bezalkoholnih pića u skladu sa hotelskim konceptom.

Foto: Promo

Yasmin Resort Bodrum 5★ pruža odlične uslove za bezbrižan porodični odmor. Najmlađima su namenjeni Mini Club za decu uzrasta od 4 do 12 godina, dečiji bazeni sa toboganima, mini disko i svakodnevne animacije, dok odrasli mogu uživati u otvorenim i zatvorenim bazenima, sportskim terenima, fitness centru, spa centru površine 2.500 m² i bogatom večernjem programu uz muziku uživo. Posebnu pogodnost za porodice predstavlja i besplatan boravak za dvoje dece do 12,99 godina (uz dve odrasle osobe), što ovaj hotel čini još privlačnijim izborom za zajedničko letovanje.

Foto: Promo

Za goste koji žele da letovanje provedu u jednom od najlepših delova Bodrumskog poluostrva, uz dugu privatnu plažu, prostran resort i bogatu Ultra All Inclusive uslugu, Yasmin Resort Bodrum 5★ predstavlja izbor koji spaja eleganciju, prirodu i bezbrižan odmor u ambijentu kojem se gosti rado vraćaju. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.