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Iako vozači u papučama, japankama i na visokim štiklama mogu da ugroze bezbednost u saobraćaju, nijedan zakon u Srbiji ne definiše u kakvoj obući bi trebalo sesti za volan.

Većina vozača čula je priču kako automobil ne sme da se vozi bez majice, u papučama ili u cipelama sa štiklom, ali u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS) ne postoje odredbe koje o tome govore.

Milan Božović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže da vožnja bez majice spada u domen lične kulture i vaspitanja i da ne utiče na sigurnost u toku vožnje ukoliko je vozač vezan.

- S druge strane, upravljanje automobilom dok nosite neadekvatnu obuću ili dok ste bosi zaista može da ugrozi vašu i bezbednost drugih ljudi, pa je preporuka da se ne vozi u obući u kojoj nemamo osećaj da li smo dovoljno jako pritisnuli nožne komande. Takođe, papuča može da sklizne sa noge, pa umesto da vozač gleda na put, on gleda u pod i traži je, što je veliki rizik i po njega i po ostale učesnike u saobraćaju - kaže Božović za "Blic".

Stručnjaci upozoravaju da svakodnevno nošenje sandala može izazvati bolove i povrede stopala zbog nedostatka potpore Foto: Shutterstock

On objašnjava da ljudi tokom letnjih vrućina imaju običaj i da za volan sednu sa mokrim stopalima ili prljavi od peska, što nije pametno, jer noga može da im sklizne sa gasa ili kočnice.

Za razliku od građana, profesionalne vozače očekuju kazne od 50.000 dinara.

- Taksisti ne smeju da nose sandale i papuče, jer nije bezbedno, ali ni šortseve i majice na bretele, jer nije kulturno. To je uređeno i odlukom o taksi prevozu, ali i našim internim pravilnicima, kaže Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza udruženja taksista Srbije.

Istraživanje sprovedeno u Engleskoj pokazalo je da je vožnja u japankama odgovorna za više od 1,4 miliona saobraćajnih udesa godišnje. Štaviše, stručnjaci su izračunali da je vožnja u japankama opasnija od vožnje u cipelama sa visokom potpeticom, jer je potrebno više vremena da se noga sa gasa pomeri na kočnicu, a i manji je pritisak. Takođe, jedan od deset vozača priznao je da mu se japanka podvukla ispod papučica i da je u poslednjem trenutku izbegao udes.

I pored svega toga, u Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da u ovom trenutku nemaju u planu da tu kaznenu odredbu uvedu u zakon.