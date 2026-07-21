AMSS savetuje da vožnju treba prilagoditi promenljivom vremenu.
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Vozačima se savetuje da obrate pažnju na moguće povremene pljuskove i da prilagode vožnju promenljivom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju na Batrovcima oko tri sata, a na Horgošu i Šidu oko dva sata.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Jutros nema zadržavanja na naplatnim stanicama širom Srbije, naveo je AMSS.
Kurir.rs
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