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Vozačima se savetuje da obrate pažnju na moguće povremene pljuskove i da prilagode vožnju promenljivom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju na Batrovcima oko tri sata, a na Horgošu i Šidu oko dva sata.

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Jutros nema zadržavanja na naplatnim stanicama širom Srbije, naveo je AMSS.

Kurir.rs

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