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Posle dana provedenog na plaži većina ljudi jednostavno otrese pesak sa peškira, smota ga i spakuje u torbu ili gepek automobila. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ta navika može da izazove neprijatne mirise i skrati vek trajanja peškira.

Naime, u tkanini nakon odlaska sa plaže ne ostaju samo pesak i morska voda. Peškir tokom dana upija znoj, so, ostatke kreme za sunčanje i druge nečistoće, zbog čega je važno da ga pravilno osušite i održavate.

Najveća greška je ostaviti mokar peškir u torbi

Peškir nije potrebno prati posle svakog odlaska na plažu, ali ga ne bi trebalo satima ostavljati mokrog u zatvorenoj torbi ili automobilu, piše Metropolitan.si.

Toplota i vlaga stvaraju idealne uslove za razvoj bakterija i neprijatnih mirisa. Mnogi misle da je za loš miris kriv pesak, ali pravi problem je to što se peškir nije dovoljno brzo osušio.

Zato ga čim stignete kući ili u apartman izvadite iz torbe, raširite i ostavite da se potpuno osuši.

Dobro ga istresite pre pranja

Pre nego što peškir stavite u mašinu za pranje veša, dobro ga istresite napolju. Ako je natopljen vodom i pun peska, najbolje je da ga prvo osušite, jer se suv pesak mnogo lakše odvaja od vlakana nego mokar.

peškir Foto: Profimedia

Na taj način sprečićete da pesak završi u bubnju mašine ili drugim delovima uređaja, gde može da napravi probleme.

So i krema za sunčanje ostaju u tkanini

Posle celog dana provedenog na suncu u peškiru ostaju tragovi soli, kreme za sunčanje, ulja za telo i znoja.

Ako isti peškir nekoliko dana samo sušite i ponovo koristite, vremenom može da postane grub, izgubi svežinu i dobije neprijatan miris.

Koliko često ćete ga prati zavisi od toga koliko ga koristite. Ako stalno ostaje vlažan, koristi ga više osoba ili je vidljivo prljav, preporučuje se da ga operete i pre kraja letovanja, piše N1info.hr.

Ne zaboravite ni torbu za plažu

Pored peškira, redovno bi trebalo čistiti i torbu za plažu. Na njenom dnu se nakupljaju pesak, so i vlaga, naročito ako u nju svakodnevno odlažete mokre kupaće kostime i peškire.

Povremeno ispraznite torbu, dobro je istresite i očistite prema uputstvu proizvođača. Pre nego što je odložite, proverite da li je potpuno suva.

Samo nekoliko minuta koje ćete izdvojiti za sušenje i pravilno održavanje peškira i torbe pomoći će da ostanu sveži, mekani i spremni za sledeći odlazak na plažu.