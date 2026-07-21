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Leto je ponovo smanjilo rezerve krvi. Istovremeno, potrebe bolnica ostaju iste, zbog čega svaka prikupljena jedinica krvi i te kako znači.

Koje krvne grupe trenutno nedostaju i ko može biti davalac?

Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi rekla je za RTS da su rezerve krvi na jednoipodnevnom nivou, s tim što distribucija krvnih grupa nije ravnomerna – rezerve A i 0 krvne grupe jedva je na jednodnevnom nivou, pa su one trenutno deficitarne.

U slučaju da ne bude dovoljno rezervi krvi, može doći i do odlaganja operacija.

"Idealno bi bilo da svaki dan prikupimo 300-400 jedinica krvi, to je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju", rekla je Knaževićeva.

Ko i kada može biti davalac krvi

Davaoci mogu biti sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, ukoliko su potpuno zdrave, ne piju nikakve lekove, nisu ni na kakvoj terapiji, nisu u poslednjih šest meseci imali hirurške intervencije.

Krv možete donirati sedam dana nakon vađenja zuba i manjih stomatoloških intervencija.

Ukoliko ste se tetovirali, radili pirsing ili akupunkturu, krv možete dati nakon šest meseci.

Žene mogu dati krv u razmaku od 16 nedelja, a muškarci na 12 nedelja.