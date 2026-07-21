Kurir, u sredu, 22. jula, uz svako izdanje, donosi neverovatan poklon: vaučer sa 30% popusta za celodnevno uživanje u najvećem akva parku u regionu – PETROLENDU!

Da, dobro ste pročitali – čitavih 30% popusta na cenu ulaznice! Ovo nije samo ponuda, ovo je vaša karta za nezaboravno leto.

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