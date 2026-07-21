Vrele reke u Srbiji! Voda dostigla čak 27 stepeni, a RHMZ izdao upozorenje zbog niskih vodostaja FOTO
Reke u Srbiji su usled dugotrajnog toplotnog talasa dostigle neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), temperatura vode u Savi dostigla je oko 27 stepeni, dok su Dunav i Tisa na oko 26,5 stepeni.
Istovremeno, RHMZ upozorava da će se na Dunavu, Savi i Tisi narednih dana vodostaji zadržati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Kako je saopštio RHMZ u redovnoj informaciji o stanju voda za danas temperature vode na najvećim rekama u Srbiji trenutno iznose:
- Dunav - oko 26,5
- Sava - oko 27,0
- Velika Morava - oko 24,7
- Tisa - oko 26,5
- Banatski vodotoci - oko 26,8
Kako navode iz Zavoda, sve ove vrednosti iznad su prosečnih temperatura vode za ovo doba godine.
Istovremeno je izdato i hidrološko upozorenje.
Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa - upozorio je RHMZ.
Prema prognozi, vodostaj Dunava je u manjem porastu do Apatina, dok je nizvodno u stagnaciji, uz tendenciju manjeg porasta u naredna dva dana, nakon čega se očekuje stagnacija.
Vodostaj Tise zadržaće se na približno istom nivou uz manja kolebanja tokom naredna četiri dana, a slična situacija očekuje se i na Savi.
Kada je reč o Velikoj Moravi, vodostaj je takođe u stagnaciji, uz manja kolebanja u naredna dva dana.
RHMZ navodi da su vodostaji na Dunavu, Savi i Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti, dok je na Tisi vodostaj u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.
Najnovija merenja pokazuju i da su vodostaji na pojedinim mernim stanicama već u minusu:
- Dunav Bezdan: -101 cm
- Dunav Apatin: -52 cm
- Dunav Bogojevo: -59 cm
- Dunav Bačka Palanka i Novi Sad: -41 cm
- Sava Šabac: -74 cm
- Velika Morava Varvarin: -190 cm
- Velika Morava Ćuprija: -97 cm
- Velika Morava Ljubičevski most: -373 cm
- Južna Morava Aleksinac: -103 cm
- Zapadna Morava Jasika: -142 cm
Stručnjaci upozoravaju da se tokom letnjih meseci, kada dugo traju visoke temperature i izostaju obilnije padavine, vodostaji mogu dodatno smanjivati, što može otežati plovidbu na pojedinim deonicama reka. Istovremeno, visoka temperatura vode može imati uticaja i na vodeni ekosistem, posebno u plićim delovima vodotokova.