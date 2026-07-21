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Reke u Srbiji su usled dugotrajnog toplotnog talasa dostigle neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), temperatura vode u Savi dostigla je oko 27 stepeni, dok su Dunav i Tisa na oko 26,5 stepeni.

Istovremeno, RHMZ upozorava da će se na Dunavu, Savi i Tisi narednih dana vodostaji zadržati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Kako je saopštio RHMZ u redovnoj informaciji o stanju voda za danas temperature vode na najvećim rekama u Srbiji trenutno iznose:

Dunav - oko 26,5



Sava - oko 27,0



Velika Morava - oko 24,7



Tisa - oko 26,5



Banatski vodotoci - oko 26,8

Kako navode iz Zavoda, sve ove vrednosti iznad su prosečnih temperatura vode za ovo doba godine.

Foto: Kurir/J.M.

Istovremeno je izdato i hidrološko upozorenje.

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa - upozorio je RHMZ.

Prema prognozi, vodostaj Dunava je u manjem porastu do Apatina, dok je nizvodno u stagnaciji, uz tendenciju manjeg porasta u naredna dva dana, nakon čega se očekuje stagnacija.

Vodostaj Tise zadržaće se na približno istom nivou uz manja kolebanja tokom naredna četiri dana, a slična situacija očekuje se i na Savi.

Kada je reč o Velikoj Moravi, vodostaj je takođe u stagnaciji, uz manja kolebanja u naredna dva dana.

RHMZ navodi da su vodostaji na Dunavu, Savi i Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti, dok je na Tisi vodostaj u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Foto: RHMZ Printscreen

Najnovija merenja pokazuju i da su vodostaji na pojedinim mernim stanicama već u minusu:

Dunav Bezdan: -101 cm

Dunav Apatin: -52 cm

Dunav Bogojevo: -59 cm

Dunav Bačka Palanka i Novi Sad: -41 cm

Sava Šabac: -74 cm

Velika Morava Varvarin: -190 cm

Velika Morava Ćuprija: -97 cm

Velika Morava Ljubičevski most: -373 cm

Južna Morava Aleksinac: -103 cm

Zapadna Morava Jasika: -142 cm