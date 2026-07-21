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U jeku letnje sezone, dok hiljade turista iz Srbije odmaraju na grčkim plažama ili tek pakuju kofere za put, na društvenim mrežama ne prestaju da se dele iskustva sa letovanja. Dok jedni hvale more, hranu i gostoprimstvo, drugi otvoreno ukazuju na ono što im je pokvarilo odmor. Ovoga puta u centru pažnje našla se Leptokarija, jedno od najposećenijih letovališta na Olimpijskoj regiji.

Na Fejsbuk grupi "Grčka info" jedan turista objavio je utiske koji su za kratko vreme izazvali brojne reakcije.

"Ne bih ponovo"

- Leptokarija - uživanje uz vetar deset dana, uz prelepe talase deset dana, uz travu kao na pašnjaku posle kiše, uz kamenje u plićaku za lagano lomljenje nogu (ima odličnih primeraka ako nekome treba za bure za kupus na zimu). Inače, papuče za kupanje od četiri evra pomažu da se lakše pregura do dubine. Ostalo je okej, odličan giros na 20 metara od krivine kod plaže, nekoliko velikih marketa. Pijaca utorkom za voće i povrće. Sve u svemu, ne bih ponovo - napisao je on.

Njegova objava ubrzo je pokrenula lavinu komentara, a mišljenja su, kao i obično kada je reč o grčkim letovalištima, bila podeljena.

Foto: Grčka info printscreen

- Auuu, sad će ljubitelji Leptokarije da te "razapnu"... - našalio se jedan član grupe.

Drugi smatraju da je izbor destinacije bio pogrešan.

- Šta ćeš tamo u taj haos i gužvu - napisao je jedan korisnik.

- Jednom bilo dovoljno. Volim ja kamenje i stenje, ali sa estetikom - dodao je drugi.

Pojedini su se zapitali zašto se turisti uopšte odlučuju za Leptokariju kada, kako kažu, u Grčkoj ima mnogo lepših mesta.

- Gde nađe Leptokariju pored ovoliko prelepih mesta u Grčkoj? - glasio je jedan od komentara.

Bilo je i onih koji smatraju da se stanje na plaži promenilo poslednjih godina.

- Bila sam u Leptokariji pre skoro deset godina. Nije bilo vetra, nije bilo trave nijedan dan, a plažu i sigurno 20-30 metara u moru tada su nasipali peskom, kamenje nismo ni osetili. Koliko sam posle shvatila iz komentara turista, oni su od korone jednostavno prestali da nasipaju pesak i more je s protokom godina odnelo sve što je peska bilo - napisala je jedna žena.

Dodala je da i druga poznata letovališta imaju kamenite plaže, ali da ih turisti uprkos tome rado posećuju.

Foto: T. S.

- Kada pitate nekoga ko je letovao u Rovinju ili Poreču, svi će vam reći kako je more prelepo iako su tamo kamenčuge užas. A ja sam pre više od 40 godina slomila dva prsta u moru kod Zadra, tako da tajming je sve - navela je.

Vetar i talasi problem

Neki smatraju da su vetar i talasi najveći problem.

- Vetar i talasi znaju dobro da pokvare godišnji odmor kome se inače radujemo celu godinu... E sad, opet bolje na moru nego ostati kući! - poručio je jedan član grupe.

Posle brojnih fotografija i iskustava sa letovanja, ima i onih kojima je želja za odlaskom u Grčku sve manja.