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Američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja preuzeo je vođenje istrage incidenta na letu Ryanaira iz Soluna ka Memingenu, tokom kojeg je oštećen prozor putničke kabine, a onda je došlo i do dekompresije. U incidentu je povređen državljanin Srbije Ljubiša Karović, koji je delimično izvučen kroz otvor pre nego što su ga supruga i drugi putnici povukli nazad u kabinu i spasili.

Šta se još dešavalo na ovom letu, u kakvom je trenutno stanju srpski državljanin, ali i šta pokazuju prvi rezultati istrage, za emisiju "Redakcija", govorila je Svetlana Maksimović, supruga povređenog srpskog državljanina.

- Ide na bolje i oporavlja se. Ne seća se svega što mu se dogodilo u avionu, ali je svestan i može da razgovara. Ustaje iz kreveta, i dalje prima infuziju, a lekari ga prate i nadgledaju njegovo stanje. Za sada sve ide u dobrom smeru - rekla je Maksimović za Kurir televiziju.

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Svetlana Maksimović, supruga povređenog srpskog državljanina Foto: Kurir Televizija

"Glava i ruka su mu bili van aviona"

Rutinski let posle četrdesetak minuta pretvorio se u pravu dramu. Sreća u nesreći bila je to što je Ljubiša bio vezan, ali je nakon pucanja prozora došlo do dekompresije koja ga je povukla ka otvoru.

- Došlo je do snažne detonacije i naglog pritiska koji ga je povukao. Gospođa koja je sedela pored njega odmah ga je uhvatila za ruku, ja sam odvezala pojas i pokušali smo da ga povučemo nazad. Međutim, nismo uspevali da ga odvojimo od prozora. Glava, desna ruka i deo gornjeg dela tela bili su mu van aviona - navela je Ljubišina supruga.

Dok se pilot borio da, uprkos dekompresiji i mogućem problemu sa motorom, bezbedno prizemlji letelicu, putnici tvrde da kabinsko osoblje nije reagovalo.

- Nije ih bilo sve do samog sletanja, odnosno dok se avion nije stabilizovao. Tri puta smo nadletali Solun i Halkidiki. Moj muž se već treći put onesvestio kada je došla stjuardesa, vidno uplakana i preplašena. Svi su bili u šoku, ali to je zaista bila situacija u kojoj je bio ugrožen život - prisetila se.

Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta  Foto: Printskrin, Printscreen/BBC Star Channel

Okolnosti incidenta na letu Solun-Minhen sada utvrđuju grčka policija i nadležna Komisija za istragu vazduhoplovnih nesreća. Istraga bi trebalo da pokaže kako je došlo do pucanja prozora, ali i da li je bilo propusta pre leta ili tokom same vanredne situacije.

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"SEKUNDA GA JE DELILA OD SMRTI": Ispovest supruge Srbina kojeg je pritisak povukao kroz prozor, glava i ruka mu bili VAN AVIONA!  Izvor: Kurir televizija

Oglasio se Rajaner

Prošle nedelje, Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) je objavio da će sprovesti istragu o incidentu koji se dogodio u avionu Boing 737 podružnice Rajaner Malta Er.

- Naš tim za korisničku podršku je u stalnom kontaktu sa porodicom od incidenta - rekao je Nil Sorahan, glavni finansijski direktor Rajanera.

- Posada je obavila izvanredan posao i bezbedno vratila avion nazad u Solun. Svi putnici su se iskrcali bez incidenata. Kabinsko osoblje i piloti su uradili odličan posao.

Nil Sorahan
Foto: Youtube/CNBC Television

Sorahan je dodao da je "prerano" govoriti o mogućoj nadoknadi štete za par jer kompanija još uvek čeka rezultate istrage. Prošle nedelje, Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) je objavio da će sprovesti istragu o incidentu koji se dogodio u avionu Boing 737 podružnice Rajaner Malta Er.

- Pozdravljamo odluku da NTSB sprovede istragu - rekao je Sorahan.

- Oni će sprovesti potpunu i nezavisnu istragu, u kojoj i mi aktivno učestvujemo. Naši ljudi su na terenu i pružaju svu potrebnu pomoć.

Ovo su prve detaljne izjave Rajanera o događaju nakon kratkog saopštenja izdatog odmah nakon incidenta.

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Foto: Shutterstock

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