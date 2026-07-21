Grčka je na udaru toplotnog talasa, a prema pisanju grčkih medija termalne kamere je zabeležila temperaturu i do 60 stepeni Celzijusa na asfaltu.
Društvo
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Na krovovima je zabeleženo čak 75 stepeni Celzijusa u nekim područjima.
Prema podacima mreže automatskih meteo-stanica Nacionalne meteorološke opservatorije u Atini (meteo.gr), najviša temperatura zabeležena je u Rizi na Korintu, Makrakomiju u Ftiotidi i Oleniju u Iliji, gde je živa dostigla 41,1 stepen Celzijusa, prenosi portal Katimerini.
Velike vrućine zahvatile su već deo Grčke jer je temperatura od 40 stepni Celzijusa premašena na više od 24 meteorološke stanice.
Prema podacima meteo-opservatorije u Atini na 159 meteoroloških stanica u Grčkoj maksimalne vrednosti bile iznad 37 stepeni Celzijusa što potvrđuje intenzitet i geografski obim fenomena ovogodišnjeg toplotnog talasa.
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