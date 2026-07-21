Slušaj vest

Na krovovima je zabeleženo čak 75 stepeni Celzijusa u nekim područjima.

Prema podacima mreže automatskih meteo-stanica Nacionalne meteorološke opservatorije u Atini (meteo.gr), najviša temperatura zabeležena je u Rizi na Korintu, Makrakomiju u Ftiotidi i Oleniju u Iliji, gde je živa dostigla 41,1 stepen Celzijusa, prenosi portal Katimerini.

Velike vrućine zahvatile su već deo Grčke jer je temperatura od 40 stepni Celzijusa premašena na više od 24 meteorološke stanice.

Prema podacima meteo-opservatorije u Atini na 159 meteoroloških stanica u Grčkoj maksimalne vrednosti bile iznad 37 stepeni Celzijusa što potvrđuje intenzitet i geografski obim fenomena ovogodišnjeg toplotnog talasa.

Ne propustiteDruštvoLetovanje u septembru već od 80€ za 10 noći, prevoz i smeštaj! Ovde je spisak najjeftinijih destinacija - Bagatela
Evri, letovanje u Grčkoj
DruštvoHITNO! RHMZ AKTIVIRAO SMS UPOZORENJA Stižu prve poruke! Ovi delovi Srbije na udaru jakog nevremena i orkanskih vetrova od 100 na sat! Sručiće se kugle grada
nevreme.jpg
DruštvoAutomobil može da plane za tren! Stručnjaci otkrili dve greške koje vozači najčešće prave
zapaljen automobil
DruštvoPROŠLI PAKLENI DANI NA GRANICAMA, ZAVRŠENA VELIKA SMENA TURISTA: Na Horgošu nema skoro nikog, na Gradini i Preševu bez gužvi (FOTO)
Screenshot 2026-07-21 081940.png